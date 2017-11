Todea: „Egalul e prea puțin pentru noi, defensiva a făcut din nou greșeli inexplicabile”

5 SHARES Share Tweet

Cele mai titrate grupări fotbalistice din Vestul țării încă în viață au încercat să depășească criza de rezultate, dar în final au trebuit să se mulțumească cu o remiză inutilă. UTA a avut mai multe ocazii clare pe arena „Dan Păltinișanu”, însă nici Ripensia nu a stat rău la acest capitol. Timișorenii au ratat inclusiv o lovitură de la 11 metri, dar și o oportunitate imensă de a face 2-0, prin Dumiter. Finalul de meci a aparținut clar „roș-albilor”, însă pe tabelă a contat doar „capul” lui Curtuiuș, din minutul 72.

La final, Cristian Todea a considerat că echipa sa nu a stat rău din punct de vedere al exprimării în teren, dar consideră punctul prea puțin pentru clasament și moral. „Am avut posibilitatea să legăm trei meciuri cu trei victorii, dacă am fi câștigat acasă cu Luceafărul. Dar, am avut un moment destul de greu, am fost conduși și nu am mai putut reveni. Astăzi, din punct de vedere al jocului, am arătat destul de bine. Am început destul de slăbuț în repriza a doua, după ce în prima repriză am dominat, dar pe final am reușit să ne revenim și puteam să și câștigăm dacă eram puțin mai concentrați. Au fost foarte multe faze fixe, cornere, lovituri libere, dar, din păcate, nu am reușit să finalizăm. Egalul este prea puțin pentru noi pentru meciul de astăzi. Este foarte important să reușim asta la meciul următor, de sâmbătă, cu Târgu Mureș”, a spus tehnicianul UTA-ei, imediat după meciul din această seară.

Ca și la meciul cu Luceafărul Oradea, au apărut găuri imense în apărarea arădenilor. Nici portarul Grahovac nu a adus un plus, dimpotrivă am spune. Însă, odată cu legitimarea lituanianului Svedkauskas, „Dulăul” ar putea avea o altă variantă de titular între buturi. „Din păcate, defensiva a făcut din nou niște greșeli inexplicabile. Și datorită acestor greșeli, adversarii noștri au avut penalty și mai apoi golul l-au marcat tot pe o greșeală a noastră. Într-adevăr, avem și un nou portar legitimat, care a fost pe banca de rezerve, vom vedea cum îl vom putea utiliza. Nu este momentul să vorbim despre asta, nu vreau să vorbesc nici despre ce a fost la penalty, nu am văzut prea bine faza. Dar, oricum, mai avem două zile până la următorul meci și vom vedea care va fi echipa la ora meciului”, a adăugat Todea.

Întrebat cum, totuși, apărarea utistă poate fi atât de fragilă, antrenorul principal al „Bătrânei Doamne” a adăugat: „După părerea mea, este vorba despre lipsă de comunicare și poate o lipsă de concentrare între fundașii centrali. Alfel, nu cred să fac asemenea greșeli în apărare din lipsă de experiență. Și la golul de astăzi, pornit din fază fixă de la centrul terenului, dacă exista mai multă comunicare între ei, nu avea cum să scape Mediop singur cu Grahovac. Eu zic că aici este problema, comunicarea între ei și concentrarea”.

FOTO: Gabriel Brezeanu – pressalert.ro

2 2