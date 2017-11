Foștii colegi, Gligor și Siminic, printre protragoniștii ultimului derby arădean al anului în Liga 3-a: „Respect până la puncte!”

8 SHARES Share Tweet

În primul său an de Liga 3-a, Lunca Teuz Cermei a fost copleșită în duelurile cu formațiile cu pretenții, între care și cele cu vecinii de la Sebiș. Aceștia s-au impus în dublă manșă, 2-1 și 4-0, după această ultimă partidă, disputată în primăvară, conducerea „alb-roșiilor” luând decizia blocării salariilor. Acum, valorile par să se fi echilibrat, cu mențiunea că tot gruparea de pe malul Crișului Alb are gânduri de promovare.

Însă, înaintea meciului de mâine (de la ora 14), sebișenii au un singur punct în fața cermeianilor și sunt la 11 lungimi de undă de liderul autoritar, ACS Șirineasa. Așadar, dincolo de ambițiile și orgoliile ce le trezește disputa fotbalistică dintre două localități despărțite de 37 de kilometri, miza e destul de importantă în special pentru gazde. „Personal, dar cred că și colegii mei, privim acest meci ca pe oricare altul. Îi respectăm pe cei din Cermei, sunt vecinii noștri, dar ne propunem trei puncte ca la fiecare meci pentru a nu ne îndepărta de echipele din față și chiar încercăm să depășim măcar una-două dintre ele. Cermeiul a câștigat la capitolul experiență prin transferurile din vară, au făcut destule partide bune în acest sezon, sperăm să fim mai inspirați la ora meciului. Jucăm acasă, unde, exceptând partida cu Șirineasa, nu am pierdut puncte și asta ne propunem și vineri”, a spus căpitanul Naționalului, Gabi Siminic.

Cu ocazia vizitei celor de la Cermei la Sebiș, fundașul stânga se reîntâlnește cu Suslak, Varga și Gligor, foștii săi colegi de la UTA , cu ultimul împărțind amintiri și de la FC Olt. „Alin e un fotbalist cerebral, serios, foarte bun de Liga 2-a și senzațional în Liga 3-a. Se și vede că, odată cu venirea sa, Cermeiul a avut rezultate tot mai bune. Mă bucură să-l revăd, dar timp de 90 de minute vom fi adversari”, mai spune fundașul stânga al Naționalului. „Simi e unul dintre prietenii mei din fotbal, am și fost colegi de cameră la UTA, mai ținem și acum legătura. E tipul de fotbalist care dă totul pentru echipa sa, dar meciul se joacă 11 la 11”, spune și experimentatul apărător al „alb-roșilor”, care a împlinește chiar azi 34 de ani și care-și reîntâlnește și colegul de la ACU, pe Marco Enciu.

Ca și fost fotbalist al Sebișului în urmă cu șapte sezoane, Alin Gligor știe la ce să se aștepte vineri, pe arena „Crișana”. „Am petrecut o perioadă foarte frumoasă la Sebiș, am avut o relație foarte bună cu toată lumea, începând de la domnul primar Feieș până la ceilalți oameni din club și din jurul lui. Știm foarte bine că Naționalul și-a depus candidatura la promovare și în acest an, au o echipă foarte bună, dar nu cred că putem vorbi despre o favorită. Avem și noi un grup frumos, foarte unit și valoros, ce poate pune probleme oricui și pe orice teren. Luăm fiecare meci în parte, conducerea e și ea alături de noi cu prime motivatorii, avem toate condițiile să facem o figură frumoasă în acest campionat. Am observat că în această serie orice este posibil, de obicei forma de moment face diferența, plus o doză de noroc”, a adăugat fundașul Cermeiului.

Ambele echipe ajung în formulă completă la acest meci, așa că am putea vedea la lucru următoarele formații:

Sebiș: Poiană – Poștoarcă, Pintea, Dumitrache, Siminic – Ruță, Sz. Vereș – Săulescu, Dică, Tătulea – Enciu.

Cermei: Bodea – Rogojan, Cotoc, Gligor, Nistor – Mager, Ianc, Varga, Suslak – Buia, Sulea.

De menționat că derby-ul de mâine, de la ora 14, va fi transmis în direct de TV Arad, inclusiv pe pagina de facebook.

