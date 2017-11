Arădeanul Man ține echipa de tineret a României pe primul loc al grupei preliminarii la „europene” după remiza cu Portugalia

3 SHARES Share Tweet

Selecționata de tineret a României a terminat la egalitate cu echipa similară a Portugaliei, 1-1 (0-1), vineri seara, la Ovidiu, în Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019.

Lusitanii au deschis scorul după un sfert de oră de joc, prin Diogo Goncalves, „tricolorii” mici revenind pe tabelă în minutul 66. Atunci, Coman l-a găsit bine pe Dennis Man pe partea dreaptă, acesta a făcut un dribling și a șutat la poartă, mingea fiind deviată de Francisco Ferreira la colțul scurt. Arădeanul anul trecut la FCSB a mai avut o execuție aproape de vinclu în debutul reprizei secunde și a înscris, coincidență sau nu, la un minut după intrarea pe teren a lui Adi Petre, fostul său coleg de la Atletico și UTA.

România va juca următorul meci pe 14 noiembrie, la Bangor, cu Țara Galilor. De remarcat că tricolorii au câștigat trei partide în deplasare și au remizat în cele două de acasă. În clasament, România ocupă primul loc, cu 11 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 6 p (4 j), Elveția, 7 p (5 j), Țara Galilor, 6 p (3 j), Portugalia, 4 p (3 j), Liechtenstein, 0 p (4 j).

Se califică direct la turneul final câștigătoarele celor nouă grupe, în timp ce patru ocupante ale locurilor secunde cu cel mai bun punctaj vor disputa un play-off. Echipele care se vor impune în meciurile de baraj merg, de asemenea, la Campionatul European. Turneul final va fi găzduit de Italia, echipă calificată direct.

La finalul disputei de la Ovidiu, eroul selecționatei lui Isăilă a acordat un mini-interviu, pe care vi-l reproducem mai jos.

-Dennis, ce înseamnă acest gol pentru tine și acest punct pentru România într-un meci cu Portugalia, o forță a fotbalului european?

-Am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători de calitate. Mă bucur că am reușit să înscriu, înseamnă enorm pentru mine și este un punct foarte bun pentru noi, care ne ține în față.

-Care a fost discursul selecționerului Isăilă la pauză, căci ați ieșit alții de la cabine?

-La pauză domnul Isăilă ne-a spus că suntem jucători foarte buni, că are încredere în noi, să ieșim pe teren să demonstrăm asta și să nu ne facem de rușine țara. Mă bucur că am reușit să ieșim pe teren și arătăm că suntem echipă. Personal, sper să marchez cât mai multe goluri, mi-am propus câteva, am două până acum și vreau să mai marchez.

-A venit Răzvan Marin de la echipa mare pentru a suplini accidentările lui Dulca și Nedelcu, cum a fost să joci alături de el?

-Răzvan Marin are o calitate imensă, ne-a ajutat mult azi, se vede acel plus . Pe de altă parte, suntem alături de Nedelcu și de Dulca și îi așteptăm să revină alături de noi.

-Cum vezi deplasarea grea și lungă din Țara Galilor?

-În opinia mea, urmează cel mai greu joc. Unii au spus că acesta de azi a fost cel mai greu, dar eu nu sunt de aceeași părere, cred că următorul este și mai greu. Trebuie să ne pregătim bine, să demonstrăm că avem valoare și că suntem un grup unit. Ne-am bucurat azi că au venit mulți spectatori și ne-au susținut, sper că nu i-am dezamăgit și-i așteptăm și data viitoare.

-Cum vezi lupta pentru calificare?

-Suntem la jumătatea drumului, mai avem multe meciuri. Trebuie să ne vedem de treaba noastră, să lăsăm capul în pământ, să muncim și să dovedim pe teren. Fiecare dintre noi simte că este o șansă imensă pentru această generație, aceea de a ajunge la un turneu final. Dar, vrem să demonstrăm asta pe teren.

Mai jos vă oferim un rezumat al partidei dintre selecționatele României și Portugaliei, cu mențiunea că tricolorii au evoluat în formula: I. Radu (cpt.) – Cr. Manea, Nedelcearu, Paşcanu, A. Radu – Cicâldău, R. Marin – D. Man, I. Hagi (A. Petre 65), Fl. Coman (Balaure 90) – G. Puşcaş (Dobre 84)



foto: Cristi Preda

