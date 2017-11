ASA nu se mai poate, UTA e obligată să iasă din „tunel” odată cu vizita târg-mureșenilor! Grahovac și Țăran sunt deja istorie

6 SHARES Share Tweet

La începutul stagiunii, la tragerea la sorți a programului turului ligii secunde la fotbal, utiștii aflau că vor avea derby de promovare cu ASA Târgu Mureș de abia în runda cu numărul 17. Iată, însă, că etapa de care vorbim o găsește pe „Bătrâna Doamnă” pe un nedemn loc 13, cu 18 puncte din 48 posibile, în timp ce formația transilvăneană, deși stă ceva mai bine în clasament la „cota” 25, e în faliment și, deci, amenințată cu colapsul.

De altfel, partida de mâine dimineață (ora 11), de la Șiria, nu suscită interesul niciunei televiuziuni, în condițiile în care începând cu acest weekend, DigiSport și TelekomSport transmit în direct patru confruntări. Asta nu înseamnă că pentru „roș-albi” partida nu este foarte importantă, mai ales după ultimele evenimente în care s-a tăiat în carnea vie a „senatorilor” Grahovac, Ciucă, Strătilă și Buleică. O știre de ultimă oră spune că portarul Grahovac a și acceptat rezilierea amiabilă, alături de preparatorul fizic, Vlad Țăran, unul dintre cei doi supraviețuitori ai staffului tehnic creat de Adrian Mihalcea, alături de Dan Țapoș.

Cristi Todea e conștient de importanța jocului de mâine, cu atât mai mult cu cât acesta se dispută în fața propriilor susținători. „Ne dorim o serie de rezultate pozitive, care să ne dea o poziție mai bună clasament. Despre ASA pot spune că a avut și ea un parcurs oscilant, cu perioade în care au mers mai bine, cu meciuri bune și mai puțin bune. O echipă care a reușit să marcheze destul de multe goluri, sunt mulți tineri și la ei, cu calități bune, ca și Candrea, Stoica sau Iacob. Am înțeles că le lipsesc și doi fotbaliști importanți, Sîrbu și Mijokovic, dar aceste absențe nu trebuie să ne adoarmă, dimpotrivă, să ne motiveze și mai mult. Să nu uităm că ei vin după o victorie importantă obținută acasă cu Satu Mare, dar cred că miza este mai mare pentru noi, decât pentru ei. Oricum, sunt va fi un meci greu, pentru că Târgu Mureș este o echipă importantă din liga a doua”, a spus Cristian Todea, îl va avea la dispoziție și pe canadianul Boakai la acest meci. Totodată, e așteptat debutul din primul minut al portarului lituanian, Svedkauskas.

Într-adevăr, „galbenele” încasate de Sîrbu și Mijokovic în disputa cu Olimpia Satu Mare îi trimit pe cei doi în tribună pentru disputa de mâine dimineață. Însă, atâta timp cât nu mai are presiunea promovării în situația în care clubul e pragul colapsului, ASA-ul rămâne o echipă periculoasă. „Va fi un meci greu la Șiria, întâlnim o echipă foarte bună, cu un lot valoros, cu soluții și pe bancă. Nu ne va fi ușor, dar sperăm să ne ridicăm la înălțimea unei astfel de partide. UTA are de partea sa istoria, valoarea și publicul. Personal, abordez orice meci la victorie, așa e normal, dar recunosc că, și dacă am obține un egal, ar fi un plus pentru noi. Am făcut o partidă bună miercuri, dar ne-am lovit de vechea meteahnă românească, relaxarea și așa am primit cele două goluri. Atmosfera este una bună la noi, am format un grup unit, dar sigur că fotbaliștii în ziua de azi au nevoie de o stabilitate cât mai mare. Însă, deocamdată lucrurile stau bine și avem speranța obținerii unui rezultat bun sâmbătă”, a spus Marius Popescu, antrenor al transilvănenilor, fost jucător la UTA.

Formații probabile:

UTA: Svedkauskas – Adili, Manea, Scutaru, Burlă – Tănase, Cârtsocea – Prună, Păcurar, Hlistei – Curtuiuș.

ASA: Moga – Băjan, Candrea, Kilyen, Mendy – P. Iacob, D. Panait – Al. Stoica, Birtalan, Petriş – Petra

Arbitri: Denis Haidiner (Hunedoara) – Bogdan Dragoș, Mihai Cantemir (ambii Făgăraș). Rezervă: Aurel Vărzan (Timișoara).

Observatori FRF: Florian Mierea, Zaharia Ciev (ambii Timișoara).

Clubul UTA informează că transportul tuturor spectatorilor tur-retur pe ruta Arad – Șiria – Arad este gratuit. Spre Șiria, autocarele vor pleca din fața fostei cofetării Mimoza, de la Podgoria, sâmbătă dimineață, la orele 9:40 și 10:00. Autocarele pentru întoarcerea la Arad vor pleca din fața stadionului de la Șiria. Primul va pleca la ora 13:00, iar ultimul la 13:15.

0 0