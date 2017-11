Cojocaru e convins că derby-ul Sebiș – Cermei va fi reprogramat: „Nu avem nicio vină și o să demonstrăm asta la Comisie. Câteodată suntem mai catolici decât Papa!”

5 SHARES Share Tweet

După ce a câștigat „spețele” Keita (letigitimare neregulamentară la Performanța Ighiu) și Lipova (neutilizarea a trei juniori în meciul de Cupă), Național Sebiș să găsește pe poziții defensive după cele întâmplate astăzi, la derby-ul cu Lunca Teuz Cermei. Partida nu a mai început, fiindcă o a doua Ambulanță, dotată corespunzător, a ajuns la arena „Crișana” la două minute după „sfertul” regulamentar și, astfel, brigada de arbitri condusă de Dorian Barzuca a fluierat finalul, ceea ce înseamnă, automat, un succes la „masa verde” al oaspeților.

Inutil să vă mai spunem câtă agitație s-a produs în rândul „oficialilor” sebișeni în minutele de dinaintea partidei, dar concluzia lui Călin Cojocaru este optimistă. „Nu putem spune că este o victorie a Cermeiului cu 3-0 la masa verde. Conform regulamentului, noi vom demonstra cu acte doveditoare că avem contract cu Serviciul Ambulanță Arad, am informat cu 5 zile înainte despre programarea meciului, am comunicat cu ore, cu tot ce trebuie. Nu avem cum să pierdem, la comisie se va reprograma meciul după ce vom demonstra tot ceea ce avem de demonstrat. Conform regulamentului, am avut la teren a doua Ambulanță, cea obișnuită, a lipsit Salvarea echipată cu tot ce trebuie. În schimb, a fost prezent medicul de pe salvare, care s-a și prezentat la ședința tehnică. Câteodată suntem mai catolici decât Papa. Dacă aveam o brigadă de arbitri și oaspeți cu puțină bunăvoință am mai fi așteptat puțin și am fi jucat. Eu zic că e clar că va trebui reprogramat acest meci și vom juca la o altă dată. Probabil că și oaspeții cred că vor câștiga la masa verde și le convine această situație, dar eu zic să nu își facă planuri că nu va fi așa. Bineînțeles că e neplăcut ce s-a întâmplat. Noi ne-am pregătit toată săptămâna pentru meciul de astăzi, sigur că ne așteptam să jucăm, dar nu avem nicio vină. Aceasta este în totalitate a Serviciului de Ambulanță Arad.”, spune managerul-antrenor al Naționalului.

Considerat foarte atent la detalii și orice înseamnă organizare, Călin Cojocaru recunoaște că a fost depășit, oarecum, de situația creată astăzi. „Nu am mai întâlnit în carieră, pe unde am mai fost, în deplasare, să se întâmple așa ceva. Eu țin foarte mult la organizare, facem eforturi să fie totul perfect la meciurile de acasă și ne facem treaba bine, dar situația asta ne-a depășit. Nu am avut cum să facem mai mult de atât, aveam datoria să informăm și am informat, deci noi ne-am făcut treaba. Am și făcut plata pentru o Salvare, dovadă că și medicul a și fost prezent, doar mașina Salvării efectiv nu a putut fi prezentă la teren. Practic, a întârziat doar un minut față de cele 15 alocate de regulament. E greu de crezut se poate întâmpla și că în anul 2017 există o singură Ambulanță pe o zonă atât de mare. Și oricum, Ambulanța trebuia să fie prezentă la stadion cu mult timp înainte de primul fluier al arbitrului. Dacă i-ar fi venit rău rău vreunui jucător sau spectator, ce făceam? Putea să moară acolo, nu? Deci nu accept să pierdem la masa verde, nu avem nici o vină”, a adăugat Cojocaru.

Cel mai probabil, Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF va lua în discuție cazul la următoarea ședință, însă nu e exclus să amâne o decizie până nu va strânge toate datele.

