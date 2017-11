Feieș: „Se putea da drumul la meci, se auzeau sirenele Ambulanței” v.s. Bulza: „Trebuia sunat de dimineață, arbitrii și observatorul au aplicat regulamentul”

5 SHARES Share Tweet

Derby-ul zonal dintre Național Sebiș și Lunca Teuz Cermei s-a încheiat înainte de a începe. Absența Ambulanței dotată cu defibrilatoare nu le-au permis arbitrilor și observatorului FRF, arădeanul Vasile Rad, să dea drumul la joc. Deși s-a știut că e vorba despre o situație de forță majoră, cu mașina Salvării plecată de urgență la Ineu cu o femeie ce avea hemoragie, „fluierașii” au așteptat exact 15 minute, atât cât le cere regulamentul, până să consființească forfaitul gazdelor. Degeaba Ambulanța a ajuns la stadion în jurul orei 14 și 17 minute.

Președinte de onoare al clubului de pe Crișul Alb și susținător frenetic al sportului din oraș, primarul Gheorghe Feieș a fost un butoi cu pulbere pe marginea terenului în momentul în care a aflat că meciul nu poate începe. „Principalul vinovat este Serviciul de Ambulanță Arad, care, conform contractului cu clubul Național Sebiș, trebuia să asigure Ambulanța la meci. El a trimis medicul, dar mașina de Salvare nu a mai ajuns, pentru că o femeie de 29 de ani cu hemoragie a trebuit să fie dusă urgent la Ineu, pentru a fi preluată de un elicopter. Cum la Ineu nu era nici o Salvare disponibilă, a trebuit să plece aceasta de la Sebiș. Întrebarea mea este cine plătește arbitrajele, cine plătește toate cheltuielile, și, ferească Sfântul, dacă nu se reprogramează meciul, noi am compromis tot campionatul. Este adevărat că a fost un caz de viață și de moarte, dar Serviciul de Ambulanță trebuia să facă în așa fel încât să respecte contractul. Este adevărat că nu am mai avut probleme până acum, e prima oară când se întâmplă așa ceva. În fine, observatorul de la meci, care este și secretar la AJF Arad, putea, zic eu, să dea drumul la meci. Ambulanța era aproape, se auzeau și sirenele, corect era să se joace”, a spus edilul orașului de pe Crișul Alb când arbitrii fluieraseră deja finalul meciului.

Lunca Teuz Cermei este beneficiara acestei situații neprevăzute și chiar nedorite, conform președintelui ei. „Nu credeam că se va termina așa. Noi ne-am pregătit serios pentru acest meci, am fost de ieri în cantonament la Moneasa și am venit să jucăm fotbal. Avem programul nostru, nu avem obiective mărețe și am vrut să jucăm. E păcat și de spectatori, dar și de jocul frumos ce sunt convins că cele două echipe l-ar fi prestat azi. Am venit să jucăm la victorie, chiar dacă sebișenii sunt prietenii și vecinii noștri. Este de admirat ce face domnul primar aici la Sebiș, dar, din păcate, trebuiau luate măsuri de dimineață. Când noi avem meci acasă, sunăm de dimineață și șoferul și doctorul, să fim siguri, să nu apară ceva neprevăzut. Acum, asta este, regulamentul e clar, observatorul și arbitrii nu au putut face mai mult decât să aplice litera regulamentului, să aștepte un sfert de oră. Noi nu avem nici un amestec în treaba asta, cronometrul a fost la ei și au făcut ce trebuia. S-a fluierat și gata”, a menționat și Petre Bulza.

Cu cele 3 puncte ce, probabil, vor fi luate la „masa verde”, Cermeiul s-ar putea implica în lupta pentru podium. „În acest al doilea sezon al nostru în Liga a 3-a ne-am descurcat mai bine. Obiectivul este o clasare în prima jumătate, dar, parcă, am putea spera chiar la un obiectiv mai îndrăzneț. Poate chiar locurile 1 – 5, pentru că stăm destul de bine. Mai avem două meciuri abordabile și apoi, în ultima etapă, jucăm acasă cu liderul. Vrem să le dăm noi prima daună de 3 puncte celor de la Șirineasa”, a adăugat Bulza.

