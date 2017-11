Marius Popescu conduce ASA-ul la Șiria: „UTA – ceva special, la Arad am renăscut, dar sâmbătă vreau să obțin minim un egal“

1 SHARES Share Tweet

„Bătrâna Doamnă“ a fotbalului românesc nu trece prin cea mai bună perioadă a ei, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și al atmosferei și al relației dintre fani și echipă. Coincidență sau nu, sâmbătă, la Șiria, va veni ASA Târgu Mureș, formație condusă de pe banca tehnică de unul dintre fotbaliștii care au evoluat în acel UTA – Gloria Bistrița 6 – 0, unul dintre meciurile ce ți-au făcut pielea găină pe bătrana arenă din Calea Aurel Vlaicu. „Alb-roșii” retrogradau din Liga 1, dar tot stadionul a cântat și și-a ovaționat favoriții care au zburdat pur și simplu pe teren, deși rataseră obiectivul stagional. Totodată, „Papi” a simțit și gustul celei mai dulci victorii de la Timișoara, în acel epic 4 – 3, din octombrie 2002.

Marius Popescu a evoluat timp de doi ani de la Arad, atât în prima cât și la „matineu”, disputând în total 56 de partide și marcând 7 goluri în tricoul „alb – roșu”, iar sâmbătă vine să o ghideze pe ASA Târgu Mureș spre un rezultat pozitiv la Șiria. „Pratic, pentru mine acea perioadă de la Arad a însemnat un restart al carierei mele, am renăscut acolo. Am evoluat doi ani de zile, cred că mi-am făcut treaba cât de mine am putut, dar acea perioadă a fost una din cele mai frumoase din viața mea, atât personal cât și pe plan sportiv. Am dat un randament bun, m-am simțit extraordinar cu acei fani în spate și am legat prietenii pe viață. UTA este specială pentru oricine ajunge acolo, indiferent cât timp o faci, rămâi cu un gust foarte plăcut și marcat pentru totdeauna”, spune fostul mijlocaș ofensiv.

După ce a plecat de la U Cluj, „Papi” s-a așezat pe banca ASA-ului, o formație cu mari probleme financiare, însă chiar și așa ocupă un loc destul bun în clasament. Nu mai departe de intermediara de miercuri, transilvănenii au depășit-o, după un meci spectacol, pe Olimpia Satu Mare cu 4-2. „Va fi un meci greu la Șiria, întâlnim o echipă foarte bună, cu un lot valoros, cu soluții și pe bancă. Nu ne va fi ușor, dar sperăm să ne ridicăm la înălțimea unei astfel de partide. UTA are de partea sa istoria, valoarea și publicul. Personal, abordez orice meci la victorie, așa e normal, dar recunosc că, și dacă am obține un egal, ar fi un plus pentru noi. Am făcut o partidă bună miercuri, dar ne-am lovit de vechea meteahnă românească, relaxarea și așa am primit cele două goluri. Atmosfera este una bună la noi, am format un grup unit, dar sigur că fotbaliștii în ziua de azi au nevoie de o stabilitate cât mai mare. Însă, deocamdată lucrurile stau bine și avem speranța obținerii unui rezultat bun sâmbătă”, a mai punctat Popescu.

Antrenorul celor de la Târgu Mureș este la curent cu problemele din sânul echipei arădene dar a menționat: „Ține de bucătăria internă a celor de la UTA ceea se întâmplă acolo, de ce nu sunt rezultatele dorite. Chiar dacă se vor rezilia câteva contracte, la ce lot are UTA oricum vom da piept cu niște jucători foarte buni. Nu ar fi corect din partea mea să îmi dau cu părerea despre ce se întâmplă la Arad, cei de acolo știu mai bine ce au de făcut. Să nu uităm, însă, că mai sunt jucători care au două baraje consecutive, lucru care nu e tocmai ușor. Îmi aduc aminte de primul an, cu UTA nou promovată și antrenată de bunul meu prieten Roli Nagy, care a ajuns până la baraj și a fost foarte aproape de promovare. Era și Cisti Todea în staff, cel cu care mă reîntâlnesc acum ca adversar direct. La baraj s-a ajuns și în anul următor, deci există valoare mare la Arad. Sigur, îmi aduc aminte ce atmosferă era la Arad, dar nu consider tocmai un avantaj faptul că se joacă la Șiria. Am urmărit meciuri transmise de acolo, am văzut că în general galeria este la locul ei, că face aceeași atmosferă, că împinge echipa de la spate, iar acesta e un lucru important pentru UTA. Am văzut și meciul cu Ripensia, arădenii au fost și la Timișoara. Așadar, cu fanii alături, UTA e greu de bătut“.

Târg-mureșenii ajung vineri seara la Arad fără doi dintre titulari, mijlocașii Mijokovic și Sârbu, ambii suspendați pentru cumul de cartonașe galbene.

FOTO: Viorel Musca

