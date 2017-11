Todea nu are reproșuri profesionale la adresa celor patru utiști excluși din lot, dar: „Le-am spus să fie atenți cu respectarea programului”

8 SHARES Share Tweet

Este tot mai clar că Branko Grahovac, Mădălin Ciucă, Sorin Strătilă și Alin Buleică au plătit pentru masa prelungită de sâmbătă seara, dată cu ocazia zilei de naștere a lui Ciucă, dar și reacția de revoltă la adresa lui Codru Grădinariu, care i-a prin în fapt la restaurantul Hotelului Gio. Există și întrebarea de ce fotbaliștii nu au fost pedepsiți mai repede și poate echipa s-ar fi exprimat mai bine fără ei la Timișoara, contra Ripensiei, dar acum orice discuție e tardivă din acest punct de vedere.

Cert este că propunerile de reziliere ale contractelor celor patru fotbaliști au plecat de la șefii clubului arădean, iar stafful tehnic a fost de acord cu ele. „Am avut o discuție împreună cu conducerea clubului pe această temă și s-a decis că aceasta e calea de urmat. Personal, îmi pare rău că s-a ajuns aici, căci, din punct de vedere profesional, nu am avut ce să le reproșez respectivilor jucători. Și când eram <<secund>>, dar și de când sunt antrenor principal, cei patru și-au făcut treaba la antrenamente. În ceea ce privește meciurile, nu pot să cred că vreunul dintre ei nu și-au dorit victoria vreodată. Îmi pare rău că lucrurile au luat o astfel de întorsătură, deși eu le-am spus tuturor fotbaliștilor să fie atenți cu ieșirile în oraș și respectarea programului, căci la Arad astfel de lucruri mereu au fost taxate. Cu atât mai mult cu cât în acest an rezultatele au fost modeste. Până la urmă, doar randamentul echipei și, bineînțeles, rezultatele ce vor veni, ne vor demonstra dacă am avut sau nu dreptate să renunțăm la cei patru”, a explicat Cristi Todea.

Chiar și fără cei patru fotbaliști trimiși la echipa a doua, dar și fără Florea și Barna (accidentați), antrenorul utist poate face o echipă competitivă pentru meciul de mâine cu ASA Târgu Mureș. „Indiferent cine ar fi jucat mâine, tot ar fi trebuit să dea maxim. Avem nevoie de victorie cu Târgu Mureșul și trebuie să facem tot posibilul să o obținem”, a adăugat „principalul” arădenilor.

