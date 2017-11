Georgiu nu a avut milă de fostul antrenor: CS Ineu – Victoria Zăbrani 3-1

0 SHARES Share Tweet

Adrian Abrudean a fost taxat de unul dintre cei mai apreciați jucători cu care a lucrat în cariera sa la Ineu. Vasilică Georgiu este și acum fotbalist în Țara Zărandului, iar „Știli” l-a înfruntat azi de pe banca singurei echipe ce a răpus liderul în acest campionat. Rezultatul, trei goluri în poarta lui Irimia, fosta „Inimă albastră” a Ineului și el fotbalist la Zăbrani în acest sezon și o înfrângere ce arde puțin înainte de runda de odihnă.

Începutul de partidă a fost echilibrat. Primii care au încercat ceva pe plan ofensiv au fost vizitatorii, prin Zele și Băd de la distanță, replica aparținându-i lui Dan Mâneran. Ineul a fost totuși mai concretă, și, în minutul 29, a deschis tabela. Păcurar a desfăcut apărarea adversă cu o pasă filtrantă, iar Georgiu a șutat la colțul lung din interiorul careului. Pe final de prima repriză, Gherghel a încercat și el un șut de la distanță, după care și M. Ponta a trimis mult peste transversală. Scorul pauzei avea să fie 1-1, după ce Zele a purtat o acțiune de unul singur, a centrat de pe dreapta, iar Băd a pus latul pentru 1-1.

Imediat după pauză, Zăbraniul putea da lovitura, dar Olariu nu a reușit să împingă mingea în poartă de la 10 metri. Ocazia s-a răzbunat, tot cu Păcurar în rolul servantului și cu Georgiu în cel al finalizatorului: șut din stânga careului la colțul lung. Ziua perfectă a lui Vasilică Georgiu s-a materializat și prin golul cu numărul trei. În minutul 66, experimentatul mijlocaș a executat o lovitură liberă de la 30 de metri lateral stânga, mingea a lovit bara de la colțul lung și a intrat în plasă spre surprinderea lui Irimia.

Oaspeții nu s-au dat bătuți, au pus presiune în atac, dar Băd a finalizat cu capul peste o fază fixă a echipei sale. Apoi, tot „vârful” Zăbraniului a obținut un penalty în duelul cu Pușcaș, dar tânărul goal-keeper s-a revanșat apărând execuția lui Zele. Ultima ocazie a meciului au avut-o gazdele, prin nou intratul Gligor, care a executat bine o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga, dar Irimia a fost la post și a respins.

La rândul său, Cristi Sculici câștigă un mic derby al orgoliilor în fața antrenorului care face parte din istoria Ineului, în urma activității sale din iarbă, dar și de pe bancă. „Astăzi, am avut mai multă șansă decât adversarul. Am avut momente mai bune, dar și mai puțin bune și ne-a cam intrat tot. Georgiu a fost în zi mare, de fapt el tot timpul trage echipa după el, meci de meci. După o pauză de două săptămâni, Păcurar a intrat un pic cu frică în meci, dar a avut două assisturi bune. Remarc, însă, toată echipa, au muncit cu toții. Dacă ne-am pregăti mai bine, mai intens, în fiecare zi, am putea crește mult mai mult cu acest lot de jucători. Mai avem două etape, două jocuri pe care le vom trata cu atenție și pe care vrem să le câștigăm. Apoi, vom trage linie și vedem ce vom face din iarnă încolo”, a spus tehnicianul Ineului.

După ce au bătutu liderul, cei de la Zăbrani sperau la un nou rezultat pozitiv . „Mă așteptam la mai mult de la această partidă, am luat goluri stupide. E adevărat că Georgiu a fost în zi mare și a avut niște execuții bune, dar jocul per ansamblu a fost echilibrat. Parcă în prima repriză noi am avut ocaziile mai clare. Nu am dat gol la 1-1, Olariu nu a reușit să împingă mingea în poartă și apoi am luat noi gol pe contraatac. Am presat, am avut ceva situații, dar nu am reușit să concretizăm. Am suferit la organizarea defensivă, iar când iei goluri e mai greu să revii în joc. Nu am reușit să marcăm nici din penalty spre final, poate făceam finalul mai interesant. Sunt dezamăgit, mă așteptam la un meci mai bun după victoria muncită contra Crișului”, a fost concluzia lui Abrudean.

Formații:

Ineu: Pușcaș – F. Spătaru, Karmanoczky, Iaroș, Hulbăr – Zdrențan – Dan Mâneran, M. Ponta, Georgiu (92 Florea), Balaci (46 Denis Mâneran) – R. Păcurar (81 Gligor).

Victoria Zăbrani: Irimia – Strango, Lung, Francescu, Topai – Simion (67 Filip), Crișan – Gherghel, Zele, Olariu (67 Farcaș) – Băd.

Arbitri: Mircea Ardelean – Alina Mihoc, Sebastian Pantea.

Observatori AJF: Mircea Toderici, Gheorghe Sfăt.

1 0