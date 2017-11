Goleadă cu Nick Faur în prim plan și cu Strătilă spectator: UTA II – Cetate Săvârșin 10-1

1 SHARES Share Tweet

Dacă prima echipă a „Bătrânei Doamne“ are o perioadă extrem de slabă din punct de vedere al rezultatelor, weekendul s-a mai îndulcit odată cu prestația formației secunde. UTA II, pregătită de Adi Ungur, a excelat în duelul cu Cetate Săvârșin și a arătat multe faze ofensive, propunând un nou nume pentru atacul fragil al echipei întâi: Nick Faur. Puștiul de 18 ani a intrat la pauză și a reușit nu mai puțin de patru goluri, dovedind sânge rece, de atacant pur.

Gazdele au început în forță disputa și au deschis scorul încă din minutul 10, prin Gruiescu, care a finalizat din interiorul careului. Șase minute mai târziu Luca Bodri a majorat diferența. Minutul 24 a adus autogolul lui Muntean, după un contraatac școală purtat de utiști, reușită care a fost urmată de „capul” câștigător al lui Sabău. Era doar minutul 29 și tabela arăta deja 4-0, iar până la pauză s-a înscris pe ea și Dorin Toma.



Actul secund a debutat practic cu un nou gol. Toma l-a găsit excelent în careu pe Nick Faur, care a punctat cu un șut sec. În minutul 54, am consemnat „dubla” lui Faur, reușita fiind trasă la indigo cu prima. Oaspeții au replicat prin ocaziile lui Neamț sau Flavius Pavel, dar golul de onoare a fost reușit de Oprea (minutul 68), după un „un-doi” cu Neamț și un șut la colțul lung.

Utiștii s-au întors imediat în atac și, după un corner, balonul a ajuns la Toma, care i-a așezat cu pieptul mingea lui Obrad și acesta nu a greșit din 8 metri. În decurs de două minute (78 – 80) Nick Faur a realizat „poker-ul”, mai întâi după o respingere greșită a portarului oaspeților la șutul lui Gruiescu și apoi, cu capul, după o centrare bună de pe dreapta a lui Savin. Așadar, victorie clară, presărată cu alte ocazii clare de a marca semnate Gruiescu, Faur sau Toma și cu o formație oaspete care și-a arătat în special limitele fizice.

Sup privirile „renegatului” Strătilă, care, alături de Buleică și Ciucă, nu au drept de joc în Liga 4-a, UTA II a obținut un succes de moral după o pauză de o lună de zile. „A fost o partidă facilă, adversarul nu ne-a pus mari probleme și ne-am putut desfășura jocul. Pe noi ne-au interesat în primul rând cele trei puncte și să nu pierdem jucători pe baza accidentărilor, având în vedere că ne așteaptă un program greu, cu multe meciuri la Under 19 și Under 17. Sigur, ne-am refăcut astfel și golaverajul și sunt mulțumit de prestația băieților. Atât Faur cât și ceilalți colegi ai săi trebuie să se concentreze la fiecare partidă. Indiferent de eșalonul sau competiția la care evoluează, trebuie să își facă treaba cât mai bine. Iar dacă vor fi convocați la echipa mare, să facă la fel, dar mai avem de muncă”, a concluzionat Adi Ungur la finalul partidei.

Formații:

UTA II: Mureșan – Savin, Sabău, Curta, Dinculescu – Al. Bodri, Filaret (min. 46 – Faur) – Gruiescu, Petcuț (min. 46 – Onuțan), L. Bodri (min 57- Obrad) – Toma.

Cetate Săvârșin: Petrean – Bontea, Muntean, Toc (min. 46 – Căliman), Benescu – Ad. Popa (min. 70 – Ursu), Bogdan (min. 32 – Dumitrescu), Fl. Pavel, Boc (min. 27 – Marc) – Neamț, Oprea.

Arbitri: Flavius Bădică – Emil Cristea, Cristian Takacs

Observatori: Gabor Biro, Iosif Lovas

2 0