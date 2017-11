Lui Ghergar i-a răspuns Capătă, iar Prică și Pasăre au securizat punctele: Unirea Sântana – Șoimii Șimand 5-2

0 SHARES Share Tweet

Două dintre formațiile bune ale campionatului s-au aflat față în față, în această după-amiază, pe terenul din Sântana. Gazdele aveau de luat o revanșă după remiza de la Mailat, în timp ce Șimandul depinde oamenii pe care reușește să-i adune etapă de etapă. A ieșit un meci cu ritm și nerv cu concluzia revenirii pe locul 2 a „uniriștilor”.

După ce prima jumătate de oră a fost dominată cu autoritate de echipa gazdă, cu ocazii ratate de Capătă, Prică sau Ginghină, oaspeții au dat lovitura în minutul 31. Cel care a punctat a fost Ghergar, dintr-un penalty obținut tot de el. De aici și până a pauză, meciul a luat pur și simplu foc. În minutul 38, Prică a scăpat singur cu portarul advers, i-a așezat balonul pe tavă lui Capătă și acesta a împins mingea în poarta goală. Însă, la faza imediat următoare, același Ghergar a pătruns fără probleme prin defensiva celor de la Sântana și a reușit dubla! „Uniriștii” s-au repezit din nou în atac și au întors tabela înainte de a intra la cabine. Mai întâi, o diagonală lungă a lui Martin l-a găsit pe Capătă (minutul 42) la 16 metri și fostul utist a trimis cu capul pe spate, peste Vaida, care ieșise să boxeze. Un minut mai târziu, același Alex Capătă a realizat hattrickul beneficiind de o centrare foarte bună a lui Avrămuțiu din partea dreaptă.

Actul secund a fost unul ceva mai liniștit, cu amfitrionii controlând tactic partida. Într-un târziu au venit și golurile siguranței, reușite de Prică (șut la colțul scurt după o așezare a lui Ginghină – min. 76) și Pasăre (execuție din careu după o pasă venită de pe bandă – min. 88), pentru revenirea pe poziția secundă în clasament.

Chiar dacă a ratat destul de mult, iar jocul defensiv nu e reglat, Unirea obține rezultatul maxim și este din nou peste Pecica în clasament. „A fost un meci pe care ni l-am făcut noi greu. Avem acest dar, însă îmi felicit jucătorii pentru că în partea a doua au jucat ceea ce trebuie. Am dominat clar jocul, am avut zece ocazii de a marca în prima parte a disputei, dar ne-am bătut joc de acele ocazii și cred că la prima lor incursiune în jumătatea noastră au și punctat. Ne-am trezit însă, am egalat, dar din nou ne-am văzut conduși. Nu ne-am lăsat, am tras de noi și am intrat la cabine în avantaj. Am jucat mai liniștiți după pauză, a rezultat un meci frumos, un spectacol pentru cei din tribune, care au văzut două echipe preocupate de fotbal. Dar, aș vrea să avem meciuri mai liniștite, noi mereu parcă luăm jocul mai ușor sau ne batem joc de ocazii, iar adversarii înscriu la primul lor atac. Sper să rămânem concentrați în continuare și să jucăm la adevărata noastră capacitate”, a spus Dinu Donca, după meciul de azi.

Odată cu acest eșec, Șimandul a căzut până pe locul 10 în clasament. „A fost un meci alert, cu multe faze de poartă. Am reușit să conducem în două rânduri, dar am avut un black-out în ultimele patru minute ale primei reprize și, în loc să intrăm cu avantaj la cabine, am fost conduși. În partea a doua am ieșit la joc, am avut ocazii, dar din păcate am primit golul patru și s-a terminat totul. Însă, consider că la penalty-ul nostru trebuia să fie eliminat jucătorul advers. Era în postură de ultim apărător și a intrat de la spate, l-a luat cu fulgi cu tot pe Ghergar. Altfel s-ar fi jucat meciul cu avantaj pentru noi pe tabelă și om în plus, sau măcar dacă am fi ținut de scorul de 2 – 1 la pauză. Per total, însă, a fost o victorie meritată pentru Sântana, una din echipele bune ale acestui campionat. Vreau să îl remarc pe Ghergar, este un băiat cu un talent și un caracter extraordinar, a reușit să dea și acum două goluri. Noi, cu problemele de lot pe care le avem, sper să terminăm acest tur în primele opt echipe. Ar fi o performanță foarte mare pentru noi, la ce probleme am avut cu prezența la antrenamente și jocuri”, a explicat Marius Ciubăncan, antrenor și jucător la „șoimii”

Formații:

Unirea Sântana: Csurka – Ginghină, Pleșca, Bodea, Peia – Josan, Vuin (min. 76 – Marc), Avrămuțiu – Martin (min. 67 – Istin), Capătă (min. 88 – Pasăre), Prică.

Șoimii Șimand: Vaida – Rafila, Tolan (min. 80 – Mitea), Ruska, Ujoc – Balogh, Țigan, Engelhardt, Noaică (min. 86 – Cuc) – Ciubăncan, Ghergar

Arbitri: Radu Bîtea – Sergiu Burcă, Pavel Vesa

Observatori: Romulus Tănăsescu, Ioan Hamza

