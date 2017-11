Popescu: „Spre meritul nostru reușim să ne strângem în momentele grele, sper ca UTA să-și revină”

1 SHARES Share Tweet

Cu inima îndoită, Marius Popescu a profitat și el, la cârma ASA-ului de slăbiciunile Bărânei Doamne a fotbalului românesc. Târg-mureșenii au plecat și ei cu toate punctele de la Șiria și rămân în prima parte a clasamentului. „De fiecare dată când vin la Arad am emoțiile acelea constructive, căci am petrecut aici o perioadă ca sportiv foarte bună. Pe de altă parte, sunt fericit pentru că am câștigat, căci și noi suntem într-o situația foarte grea cu tot ceea ce înseamnă un club în insolvență. Spre meritul nostru, reușim să ne strângem și încă odată se confirmă în viață că sinceritatea în relația cu jucătorii și lucrurile spuse pe nume întotdeauna ajută și pot dezvolta pasul următor. Așadar, arătăm destul de bine în condiții foarte grele, cu atât mai mult mă bucur de victorie. Sper ca UTA să-și revină, pentru că e păcat de tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei, de spiritul UTA-ei, iar eu am fost un norocos că am trăit doi ani perfecți. Dar, până la urmă, și noi și UTA suntem două echipe cotate în țara asta și sper să fim acolo unde ne este locul, adică în Liga 1”, a spus fostul atacant care a jucat în „alb-roșu”.



„Papi” a recunoscut că și-a spionat adversarul înainte de acest meci și, din câte se pare, a citit-o perfect. „Pe UTA i-am studiat și cu Ripensia și cu Luceafărul și am văzut că reactivitatea lor când pierd mingea nu e cea care trebuie, adică au probleme pe tranziția negativă. Așadar, ne-am propus să ne apărăm în bloc de opt și să reacționăm pe contre, prin jucătorii noștri de valoare și viteză. Așa am reușit să marcăm două goluri, mai puteam marca și altele. Am avut voință, nerv, deși trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că primele ocazii importante au fost clar ale UTA-ei. Dacă înscriau, probabil ar fi decurs altfel, dar știți cum e meciul ține 95 de minute și cine e mai constant în evoluție și organizare de obicei câștigă. Mă bucur că am înscris în prima repriză dintr-o fază fixă, după care am putut gestiona toate momentele în favoarea noastră. După o posesie de 3-4 pase, aproape tot timpul zona opusă a fost liberă și am putut dezvolta jocul acolo pe jucătorii noștri buni de bandă”, a adăugat antrenorul lui ASA.



Întrebat cum își motiveazăjucătorii în condițiile grele de la club, Popescu a adăugat: „Nu ascund faptul că discursul meu către jucători e să-și respecte meseria ca să evolueze. Mai întâi la nivel individual și apoi ca și echipă. Întâmplându-se asta, poate și UTA evidențează doi jucători, poate și echipele din Liga 1 fac acest lucru, căci am avut 5-6 Under 21 în teren, pe bancă la fel. Dacă respectăm principiile de bază constanța și implicarea la antrenamente, dezvoltate pe talentul fiecăruia,putem ajunge undeva. Și asta e valabil și pentru mine ca antrenor”.

