Prima înfrângere a venit împotriva cursului jocului: Ardealul Cluj – UTA Under 17 1-0

0 SHARES Share Tweet

Băieții lui Sandu Gaica au abordat curajos derby-ul etapei a V-a din seria vestică a Campionatului Național Elite, disputat astăzi în fieful celor de la Ardealul Cluj. A fost un prim act în care utiștii au avut câteva ocazii bune, însă, după pauză, gazdele au reușit să înscrie dintr-o lovitură liberă, prin Menyhart, din care s-a făcut un 1-0 rămas nemodificat până la final, în ciuda altor șanse bune ale arădenilor.

„Păcat, echipa a jucat bine. Băieții au avut atitudine, mai ales în prima repriză, când am fost consistenți. Rezultatul e mincinos, după ocaziile mari și după joc. Dacă eram nemulțumit la egal, ce să spun la înfrângere… Nu am ce să le reproșez, au dorit, dar ne-a lipsit golul la ocaziile avute. Ăsta e fotbalul, greșeala așteaptă. Sunt mulțumit de atitudine, agresivitate și joc, chiar dacă am pierdut. Nu facem un capăt de țară, discutăm ce am greșit și ce avem de făcut să le eliminăm. Urmează o perioadă plină cu meci în Cupa României miecuri și în campionat duminică. Sperăm să ne calificăm în Cupă, să avem încă o zi de miercuri ocupată. Mergem să câștigăm tot, asta e mentalitatea noastră, așa ar trebui să fie în fotbalul românesc, dacă vrem ceva bun”, a precizat Sandu Gaica pentru uta-arad.ro.

Antrenorul roș-albilor a jucat cu: Zamfir – Haloș, Spătar, Salka, Mihaci – Isac, Hrezdac – Nagy, Miculescu, Merian – Tăședan, plus Dumitru, Nistor, Duma.

UTA se duelează miercuri, 15 noiembrie, în Cupa României, cu ACS Poli Timișoara, în prima fază a competiției. Meciul se dispută pe terenul din cartierul Sînnicolau Mic, de la ora 14:00. Cu două ore mai repede, derby-ul Vestului se repetă cu echipele de Under 19.

0 0