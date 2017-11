(Și) Cu o ședință se face primăvară: ACS Socodor – Voința Mailat 4 – 0

0 SHARES Share Tweet

Runda precedentă, gazdele partidei de sâmbătă au evitat un rezultat rușinos, obținând în ultimul minut o remiză în „fieful” ultimei clasate. De această dată însă lucrurile au stat diferit, Socodorul a pornit ca din pușcă și a rezolvat partida din primut mitan. Mailatul nu a avut răspuns și rămâne fără victorie în „gestiunea” Mihai Roșca.

Superioritatea din teren a gazdelor s-a concretizat și pe tabelă după 24 de minute de joc. Golgheterul Bibarț a deschis scorul din apropiere după acțiunea lui Dema, pentru ca după alte 7 minute, Covaci să țintească vinclul din numai 8 metri. „Alb-verzii” puteau reveni în joc dacă șutul de la 25 de metri al lui Oros nu ar fi nimerit bara. Socodorul nu a oprit motoarele, a continuat să preseze și același Bibarț a realizat „dubla”, în minutul 40, cu un gol tras la indigo cu prima sa reușită, pasatorul fiind același, Florin Dema. Cireașa de pe tort a fost așezată chiar de acesta din urmă, în minutul 42, cu un șut plasat din interiorul careului.

Partea a doua nu a mai dus goluri, cele două formații practicând un joc la mijlocul terenului, fără mari ocazii. „Înaintea partidei am ținut o ședință cu toții în vestiar de aproximativ 30 de minute. După rezultatul din runda precedentă am dorit să clarificăm unele lucruri, să discutăm și să aranjăm totul, iar acest lucru a dat rezultate. Băieții au jucat foarte bine, au atacat în permanență și am reușit să luăm acest avans de patru goluri până la pauză. În partea a doua, a apărut, însă, relaxarea în joc și nu am mai reușit să înscriem, însă suntem foarte mulțumiți de prestația din primele 45 de minute și de cele trei puncte obținute”, spune Petrică Crișan, președintele celor de la Socodor.

ACS Socodor: Oală – Licker, Bragea, Molcuț, Ardelean – Șulea, Dema – Deloreanu (min. 77 – Buruiană), Mako (min. 66 – Flueraș), Covaci – Bibarț

Voința Mailat: Lazea (min. 46 – Bâtea) – Cheșa, Bălă, Ciucifara, Oros – Vidac (min. 46 – Turcan), R. Caba – Crișan, Mateucă, Achim (min. 60 – Ungureanu) – Chepețan (min. 68 – Roșu).

Arbitri: Dorinel Herțeg – Gabriel Hărduț, Paul Ardelean

Observatori: Leontin Buda, Daniel Scridon

