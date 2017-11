Todea: „Meritam mai mult, am căzut ca joc și moral după golul de 0-1 marcat la prima lor fază”

1 SHARES Share Tweet

UTA a pierdut al doilea meci consecutiv pe teren propriu și este prinsă din nou în „hora” retrogradării din Liga a 2-a la fotbal. După cum au început, cu faze bune de poartă și un joc destul de consistent în toate compartimetele, înfrângerea era greu de anticipat. A venit o fază fixă, la care s-a dormit din nou în bloc în apărare, iar de acolo ASA Târgu Mureș nu a mai avut mari probleme să scape în câștigătoare.

La final, Cristi Todea a părut dezarmat, mai ales că s-ar fi putut vorbi despre un restart după eliminarea „elementelor” considerate stricate. „Am început meciul bine, ne-am creat multe ocazii în prima repriză, dar nu am reușit să concretizăm. În schimb, adversarul a marcat la prima lui fază pe o greșeală defensivă a noastră, după care am căzut ca joc și moral. Astfel, ASA-ul a reușit să-și mai creeze și alte ocazii și au mai și marcat odată. Meritam mult mai mult de la acest meci, din păcate am obținut foarte puțin, adică nimic”, a spus Cristi Todea la finalul partidei cu târg-mureșenii.

Dacă startul a fost bun, după reușita de 0-1 absolut toți utiștii au evoluat modest, fiind prinși parcă într-o vrajă a neputinței. „Este o chestiune pe care o discutăm și noi, antrenorii, în vestiar. Într-adevăr, e un aspect important acela ca în momentele grele să existe doi-trei jucători care tragă puțin echipa după ei, iar asta ne cam lipsește nouă. Probabil, azi, faptul că nu am reușit să înscriem din atâtea ocazii create în prima repriză, i-a dezamăgit și mai mult pe jucătorii noștri. Apoi, s-a luat gol la prima acțiune a adversarului, a fost un alt aspect ce i-a demoralizat. Și toate sunt suprapuse pe criza generală de rezultate”, a adăugat Todea.

Au fost destule partide în care UTA e surprinsă foarte ușor pe contraatacurile adverse, chiar Marius Popescu, tenicianul lui ASA susținând la final că știa că tranziția negativă e un punct slab al arădenilor. „În primul rând, cred că cele mai multe goluri le luăm din faze fixe. Apoi, într-adevăr, tranziția negativă, adică contraatacurile adversarilor sunt o altă problemă a noastră. Fiind într-o situație disperată, vrem neapărat să dăm gol sau goluri și să câștigăm și câteodată atacăm cu prea mulți jucători. Astfel, ne expunem contraatacurilor și azi am fost destul de descoperiți în multe momente. În vestiar, le-am tot vorbit jucătorilor de răbdare, poate ar fi trebuit ca unele partide să le abordăm la egal, căci s-ar putea să avem șanse mai mari să le câștigăm în cele din urmă. Dar, pe de altă parte știm că în situația noastră egalul nu ne ajută prea mult, ci doar victoria”, a încheiat „Dulăul”.

