Boakai, pe teren într-un meci oficial după un an de zile: „Am avut ghinion, ar fi trebuit să câștigăm”

Așa cum anticipam vineri seară, Cristi Todea a apelat la ultimul său transfer la meciul cu ASA Târgu Mureș. S-a întâmplat după 69 de minute, Hanson Boakai înlocuindu-l pe Paul Păcurar, un fotbalist apropiat ca și talie și calități tehnice.

Canadianul a încercat să se implice cât mai mult în joc, a căutat în permanență spațiile libere și mingea și a avut și o ocazie, dar șutul său cu stângul a fost respins de Moga. „Am intrat mai greu în meci, dar am jucat bine către sfârșit. Ca și echipă am fost ghinioniști, ar fi trebuit să câștigăm meciul, dar, din păcate, nu s-a întâmplat așa. Gazonul a fost bun, publicul ne-a încurajat și ne-a împins mereu de la spate. Personal, știu că am nevoie de încredere pentru a juca cât mai bine și a ajuta echipa să termine cât mai sus în ligă”, a spus tânărul fotbalist la finalul partidei cu târg-mureșenii.

Boakai a recunoscut că precedenta sa apariție într-o partidă oficială a avut loc exact în urmă cu un an, în liga a treia suedeză, la Landskrona. „Ultima partidă oficială am jucat-o în luna noiembrie a anului trecut, dar între timp am evoluat în destule amicale și sunt bine. Faptul că mă înțeleg cu toți jucătorii de la UTA este unul dintre motivele pentru care îmi place aici. Colegii sunt buni cu mine, glumesc cu mine, dar trebuie să continuăm să lucrăm din greu pe teren. Suntem la un club mare și trebuie să-l ajutăm să-și revină și să urce în clasament”, a adăugat Boakai.

„Mijlocașul de buzunar” a împlinit pe 28 octombrie 21 de ani, dar nu e eligibil ca fotbalist Under 21 pentru că nu are trei ani de activitate în fotbalul românesc. A fost și cazul macedonianului Izet, care s-a despărțit de UTA la finalul lunii august.

