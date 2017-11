Fetele de la Piroș Security – învingătoare și în județul Cluj, ineuancele au luat scor tot pe Someș

0 SHARES Share Tweet

Ambele echipe de fotbal feminin ale Aradului s-au deplasat astăzi, la Cluj, pentru meciurile din cadrul etapei cu numărul 6 a Ligii II feminin (seria de Vest). Rezultatele au fost conform obiectivelor și, deci, posibilităților, în cele două confruntări înscriindu-se nu mai puțin 24 de goluri.

Ceva emoții, dar punctele contează: Olimpic Star – AC Piroș Security 4-6

Odată cu confruntarea din județul Cluj, mai precis din comuna Sâncraiu, elevele lui Gigi Cameniță au început o adevărată serie de foc, poate chiar decisivă în stabilirea echipei promovate în elită. Primul examen a fost trecut cu ceva emoții, căci gazdele au condus cu 1-0 și la un moment dat s-au apropiat la un singur gol diferență, 3-4 și 4-5. Mai mult: „Portărița noastră ne-a salvat dintr-o situație grea. Apoi, am marcat golul de 6-4 și am scăpat în câștigătoare. Sigur, mă deranjează puțin faptul că am încasat patru goluri, mai ales că urmează să jucăm cu cele mai bune echipe din serie, Independența Baia Mare și Olimpia II, dar – până la urmă – sunt importante punctele. Sperăm, însă, să le câștigăm și pe acestea și să rămânem în obiectiv. Ne-a prins bine acest meci, căci ne dăm seama că existe și formații bune, de nivelul nostru, în acest campionat și dacă nu facem ceea ce trebuie riscăm să pierdem puncte”, a menționat antrenorul „leoaicelor”, Gigi Cameniță. Olariu (2), Vanu (2), Bajko și Liheț au fost autoarele golurilor pentru teamul arădean.

Meszaros – Magocs, Bajko, Marcea, Dobrea – Olariu, Liheț, Chiș, Vanu – A. Bălaș. Adam (Bodnar) a fost echipa utilizată de AC Piroș Security cu Olimpic Star Cluj.

Demolate de „satelitul” campioanei: Olimpia II – CS Ineu 14-0

Cel puțin în deplasări și mai ales în fața formațiilor cu pretenții din campionat, zărăndancele sunt victime sigure. Chiar dacă au început meciul de la baza „Ardealul” cu două-trei situații de poartă irosite de Tina Ancăș, Ineul a sfârșit prin a pierde rușinos, cu 14-0! „Ne-am plecat destule jucătoare, printre cele mai valoroase din lot și au venit în special fotbaliste tinere, care încă nu s-au obișnuit ci nivelul și nici nu s-au omogenizat într-o echipă adevărată. Nu ne convin nici nouă aceste înfrângeri grele, dar aceasta e situația în momentul de față”, spune Cosmina Nicodin, antrenoarea Ineului, care le-a aliniat pe: Moț – Vamanu, Kovacs (Ungureanu), Strifler, I. Preală – Martin, Mihăieș, Crsitea, Kugler – Muj, Ancăș.

Ineul încheie tutul duminica viitoare, cu o întâlnire pe teren propriu cu Olimpic Star Cluj.

