Învinse pe final de echipa lui Amariei și Huțupan, au fost lucruri necurate la vestiarul arbitrilor? Crișul Chișineu Criș – Dacia Mioveni 24-27

O puternică delegație a Mioveniului, condusă chiar de primarul Ion Georgescu, s-a prezentat la Arad pentru meciul cu handbalistele Crișului Chișineu Criș. Antrenate de fostele internaționale, Carmen Amariei și Luminița Huțupan, argeșencele au trăit periculos pe parchetul Polivalentei din orașul nostru, acolo unde gazdele au condus aproape tot meciul, inclusiv la pauză, cu 15-14.

Cu Roxana Boldor în mare formă, autoare a nu mai puțin de 12 goluri, Crișul a cedat doar spre final, cu 24-27, arbitrii având contribuția lor. Boldor 12, Pop 5, Cherecheș 3, Haidu 2 și Sas 2 au fost marcatoarele „alb-albastrelor”, pentru care au mai evoluat ieri: Corha, Iuga, Morariu, Lucușa, Vartolomei și Băldeanu.

„Nu a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale echipei noastre, asta în condițiile și în care una dintre jucătoarele de bază ale echipei noastre, Mihaela Morariu, a fost accidentată serios în primele minute, nemaiputând juca decat spre finalul meciului la capaciate redusă. În plus, câteva dintre celelalte jucătoare nu au fost în formă. De altfel, am renuntat la doua jucătoare care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor (n.a. Boștină și Mitari) și încă așteptam un răspuns de la CSU Oradea pentru transferul a două handbaliste de care avem mare nevoie. Suntem o echipă în construcție, cu jucătoare tinere, de perspectivă, care mai au de muncit, de învățat, dar care chiar își doresc să facă ceva pentru handbalul din orașul nostru. Cu două nume grele pe banca tehnica, Carmen Amariei și Luminita Hutupan Dinu, e clar ca potentialul financiar al Mioveniului este peste al nostru, mai ales că am fost nevoiti să ne micsoram bugetul față de anul trecut, în condițiile în care am adus jucătoare noi și avem deplasări mai multe și mai lungi”, a spus Florica Bondor, antrenoarea echipei, alături de Titi Ionescu.

Maniera de arbitraj a fost defarizat clar echipa gazdă, iar Bondor încearcă să găsească și explicații pentru acest lucru: „Dacia Mioveni a venit cu tot staff-ul, doi antrenori, preparator fizic ,președinte, director sportiv, ceea ce demonstrează că investesc mult mai mult în echipă decât noi, din toate punctele de vedere. Nimic rău în asta, dar nu înteleg, și asta fără sa acuz pe cineva, ce aveau de discutat cei din conducerea Mioveniului cu arbitrii. Adică noi, ca și gazde, avem datoria sa asigurăm protocolul și să decontăm transportul, masa, cazarea și baremul de arbitraj, ei nu suporta nicio cheltuială, așa ca nu aveau motive sa discute cu aceștia. Nici înainte si nici după meci. Repet, nu pot și nu acuz pe nimeni de nimic, dar nu e corect să se întâmple asta, atâta timp cât noi la meciurile din deplasare nici măcar nu știm unde este vestiarul arbitrilor”.

Cu trei succese, o remiză și cinci înfrângeri, Crișul ocupă locul 11 după nouă runde ale Seriei B a Diviziei A feminin.

