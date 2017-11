Sabău: „Am avut același joc, dar ei au marcat și noi nu” v.s. Oprița: „Trebuia să fie un 3-0 la pauză, nu să tremurăm până în prelungiri”

0 SHARES Share Tweet

Și cea de-a treia echipă ce a vizitat terenul din Pîncota în ultima lună de zile a plecat cu toate punctele acasă. Golul lui Breșneni din debutul meciului i-a fost de ajuns Reșiței să treacă de Șoimii Lipova, care a stat destul de rău la capitolul finalizare.

Una dintre ocaziile importante ale gazdelor s-a născut chiar pe final, dar tabela a înghețat la 0-1. „Am jucat cu o echipă bună, organizată. Diferența e că ei au avut cinci ocazii și au dat un gol, noi am avut vreo patru, dar nu am marcat. În rest, am avut același joc, terenul a fost greu și pentru noi și pentru ei, s-a jucat la bătaie, mai puțin fotbal, mai multă agresivitate și dueluri fizice. Adversarul a fost apropiat de Craiova II, după cum i-am văzut aici la Pîncota. Au bugete mai mari, condiții mai bune de pregătire, dar cred că am jucat și noi destul de bine cu ei. La ultima fază, Craiova ne-a dat gol, acum am avut noi o ocazie singur cu portarul și nu am reușit să marcăm. Asta este, urmează pentru noi o pauză după care avem două jocuri cu echipe timișene, Centrul Național de Pregătire și Becicherecu Mic. Sperăm să le câștigăm pe ambele”, a spus Flavius Sabău, antrenorul Lipovei.

Daniel Oprița s-a întors după trei ani în Podgoria arădeană, aici unde juca cu Reșița împotriva divizionarei secunde, Șoimii Pîncota., pregătită de Dan Cuedan. Între timp, fostul stelist și-a adăugat în CV două promovări cu Juventus, în primele două ligi din România, dar și câteva meciuri în elită la cârma aceleași formații. „Am fost agitat și i-am certat pe băieți pentru că, deși au făcut un joc foarte bun, sunt destule cazuri în care fotbalul te taxează dacă nu tratezi serios fazele. Trebuia să fie un 3-0 la pauză ca să stăm liniștiți, nu să tremurăm până în prelungiri. Puteam să pierdem două puncte pe final și ce făceam? Sunt mulțumit că am controlat jocul, terenul nu a fost chiar bun, dar a fost bine în final. Cu toate că lumea care nu a fost la meci nu știe că am fi meritat să dăm mai multe goluri. Jocul de astăzi îmi dă încredere că putem face ceva. A fost o atitudine bună, mi-a plăcut. Am jucat în deplasare și am avut o atitudine bună, mai bună decât echipa gazdă. Nu era o deplasare ușoară, nu sunt chiar mulțumit de agresivitatea noastră și nu stăm foarte bine nici cu pregătirea fizică. Poate doar mai bine în comparație cu alte echipe din serie. După pregătirea de iarnă vom vedea cum va fi, mai avem mult de lucru”, a spus Oprița la finalul disputei cu „alb-albaștrii”.



Acesta a fost chestionat și asupra obiectivului său în Valea Domanului. „În primul rând, îmi doresc să vină spectatori cât de mulți la Reșița. Din păcate, sunt cam puțini acum, când vezi tribuna goală… Dar, le-am și spus băieților că sunt goale din cauza lor. Trebuie să arătăm fotbal și va veni și lumea la stadion. Această serie de Liga a 3-a este echilibrată, dar sunt câteva echipe slabe, iar cei care trag la promovare să piardă cinci-șase partide, e cam mult. Când am antrenat-o pe cu Juventus nu am pierdut nici un meci și am promovat abia în ultima etapă, când Tulcea, echipa de pe locul 2, avea doar un singur meci pierdut și acela cu noi. Anul trecut, Ripensia a promovat cu șase înfrângeri din această serie, deci asta arată că fotbalul de aici e cam slăbuț. Acum, Șirineasa, cu câțiva jucători de valoare s-a distanțat și e destul de greu să îi ajungem. Încercăm să ne batem cu ei, dar trebuie să ne câștigăm meciurile noastre înainte de toate. Vom trage linie în iarnă și vedem unde suntem. Dacă diferența este la fel de mare ca acum, e destul de greu să îi ajungem, chiar dacă batem tot în retur”, a adăugat Oprița.





