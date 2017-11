Juniorii „roș-albilor”, pe minus. Todea: „Momentul greu îi afectează și pe ei”

2 SHARES Share Tweet

În campionatele precedente de Liga 2-a, UTA primea un sprijin substanțial și de la juniorii săi. Vorbim în special de Dennis Man și Adrian Petre, care au decis destule meciuri prin aportul lor în teren, însă – parcă – și Tănase, Jorza sau Stahl aduceau câte un plus.

În acest sezon, însă, fotbaliștii sub vârstă ai „roș-albilor” nu ies în evidență cu mare lucru, încadrându-se practic în nota slabă a echipei. Întrebat la conferința de presă despre aportul jucătorilor Under 21, Cristi Todea a recunoscut următoarele: „Momentul prin care trecem este foarte greu, iar toate problemele de joc și rezultate îi afectează, îi macină și pe juniorii noștri. Cu toate astea, au avut și momente bune pe parcursul campionatului. Astăzi, într-adevăr, mă așteptam și eu mai mult de la Albert (n.a. Stahl), dar, din păcate, nu a reușit să aibă o prestație prea bună atât cât a jucat. Tănase a făcut un meci bunicel, la Ripensia la fel, dar a avut probleme și cu accidentările. A revenit încet pe gazon, poate el e pe plus. Mi se pare că Amir (n.a. Jorza) a intrat și el binișor în joc, dar poate nu sunt la nivelul lui Petre și Man. Însă, sunt tineri și au timp să crească”.

Față de precedentele întâlniri, și Cătălin Hlistei a avut o prestație ceva mai ștearsă cu ASA Târgu Mureș. „La el oarecum e normal să aibă și zile dintre acestea. Hlistei nu a făcut pregătirea cu noi, a stat mult în afara gazonului. A avut un elan, a jucat bine trei-patru meciuri, acum – probabil – se resimte o stare de încărcătură. Am jucat trei meciuri într-o săptămână, iar el a jucat meci de meci fără să aibă o pregătire adecvată în spate. Într-adevăr, poate azi a fost mai șters. Marius Curtuiuș e același, se zbate, încearcă să dea maxim, sunt meciuri în care și realizări, meciuri în care nu are astfel de realizări. De exemplu, azi a fost singurul atacant pe care l-am avut la dispoziție și, cu siguranță, a dat tot ce a avut mai bun”, a adăugat Todea, care a analizat succint și prestațiile debutanților Svedkauskas și Boakai: „Ambii cred au avut și momente bune și mai țin bune. În momentul greu în care ne aflăm, pentru oricine debutează la UTA e dificil să se ridice peste restul fotbaliștilor. Situația grea afectează randamentul fiecărui jucător, dar eu sunt mulțumit de ambii după partida de azi”.

Cu un singur punct strâns în trei etape, „Bătrâna Doamnă” se încadrează clar în media echipelor ce luptă pentru supraviețuirea în liga secundă. „Așa este, nu este un lucru cu care să ne mândrim, ci ne deranjează”, a fost scurta remarcă a antrenorului principal al „roș-albilor”.

