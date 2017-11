Anca e sigur pe punctele de la Sebiș: „Regulamentul e clar, ne gândim doar să legăm victoriile”

3 SHARES Share Tweet

Miercuri, Comisia de Etică și Disciplină a Federației Române de Fotbal ar trebui să confirme 3-0 la „masa verde” pentru Lunca Teuz Cermei în meciul de la Sebiș, sau să ia în considerare observațiile facute de conducerea Naționalului, care – oricum – consideră că și paragraful de regulament e de partea sa. Acolo se specifică faptul că un meci nu poate începe fără prezența a doi medici (cel al echipei și cel delegat), în timp ce despre cele două autosanitare spune doar că sunt obligatorii la stadion, fără să menționeze exact care sunt urmările absenței lor, sau a uneia dintre ele, așa cum a fost cazul vinerea trecută.

Arbitrii partidei au așteptat exact 15 minute, atât cât le spune regulamentul și au fluierat începutul și finalul partidei. Din acel moment, cei de la Cermei privesc clasamentul seriei a IV-a a Ligii a 3-a de la cota 19 puncte și: „Ne gândim doar să legăm victoriile. Din punctul nostru de vedere, regulamentul e clar, meciul de la Sebiș e câștigat, deși noi am fi dorit să demonstrăm pe teren că suntem mai buni decât ei. Am cheltuit și noi bani cantonându-ne la Moneasa, eram pregătiți de jucăm, dar ne-am conformat pur și simplu la deciziile arbitrilor. Ei ne-au spus să nu mai ieșim pe teren, ei au fluierat finalul, ce vină avem noi că nu s-a jucat meciul? Fără să mă dau un expert în organizarea partidelor, clubul din Sebiș putea aborda altfel această chestiune. Există firme private la care se poate apela pentru Serviciul de Ambulanță. Te asiguri că ești acoperit la acest capitol, mai ales dacă ai un obiectiv important pe care riști să-l compromiți după un meci cu Cermeiul, așa cum au declarat ei. Dar, cei de la Sebiș sunt liberi să apeleze la Comisii, mai ales că sunt o prezență constantă acolo. Avem și noi avocații noștri, dar nu cred că va fi cazul să îi activăm, căci decizia e clară din punctul nostru de vedere”, spune Radu Anca.

Antrenorul „roș-albilor” regretă – oarecum – situația în care ajunge Sebișul fotbalistic an de an. „Conducerea orașului investește an de an bani mulți în fotbal, cred că și în acest sezon au un buget mai mare de trei-patru ori decât noi… Domnul primar Feieș, un bun prieten de-al tătălui meu și o cunoștință bună și de-a mea, ar merita să aibă satisfacții mai mari, dar undeva greșete. Nu știu exact unde și nu e treaba mea”, a adăugat Anca.

Cermeianii se pregătesc de partida de acasă, cu Băleștiul, în care pornesc favoriți pentru câștigarea celor trei puncte.

