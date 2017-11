Aluzia lui Sorin Frunză la adresa rivalilor de sâmbătă: „Un exemplu că banii nu aduc fericirea, UTA nu ar avea ce căuta în Liga 2-a“

1 SHARES Share Tweet

În cadrul rundei cu numărul 18 a ligii secunde, UTA se va afla față în față cu o vecină de clasament. Aceasta este Dacia Unirea Brăila, o formație greu încercată de problemele financiare și de aici și locul modest din clasament. Dacia Brăila este prima peste linia roșie, cu 17 puncte, în timp ce „Bătrâna Doamnă” este la o lungime în față, pe locul 14. Formația de pe Dunăre vine după un eșec la limită la Satu Mare (2-3), dar nici arădenii nu au fost mai răsăriți, cu încă un insucces acasă: 1-2, cu ASA Târgu Mureș.

Dar, cel puțin brăilenii câștigaseră o repriză la Satu Mare, prin „dubla” semnată de Sorin Frunză, cel care ocupă și funcția de director sportiv la Dacia Unirea. Și, până la urmă, când există restanțe salariale de zece luni de zile, jucătorii nu prea pot fi trași la răspundere, spre deosebire, de exemplu, de cei ai UTA-ei. De altfel, Frunză a avut următoarea remarcă: „Această partidă este un exemplu viu că banii nu aduc fericirea. Dacă noi avem rezultate proaste și pe fondul problemelor cu banii, la UTA sunt bani și tot nu sunt rezultate. Așadar, nu cred că e cineva favorit din acest punct de vedere, având în vedere și cum arată clasamentul. Noi trebuie să câștigăm, la fel și UTA, cred că va ieși un meci frumos”, susține „veteranul” brăilenilor.

Întrebat despre raportul de forțe strict din punct de vedere fotbalistic, Frunză a adăugat: „UTA este o echipă grea, cu fotbaliști care au fost pe la liga întâi, dar Brăila îi va pune probleme mari. Noi ne-am pregătit normal în această săptămână, așteptăm acest meci cu miză mare. Dăm peste o echipă cu nume mare, care, la ce tradiție are și suporterii ei, nu are ce să căuta în Liga 2-a. Dar, din păcate, așa sunt timpurile. Nu consider că e un avantaj pentru noi forma prin care trece UTA. Când ești în iarbă uiți de tot. Noi de problemele financiare și de tradiția adversarului, ei de forma și parcusul mai slab d epână acum. Se uită totul, contează doar cât de concentrat ești”, ne-a declarat Sorin Frunză.

Antrenorul Alin Pânzaru nu-l va avea la dispoziție pe mijlocașul central, Ovidiu Covaciu accidentat la antrenamentul de azi și pe fundașul Cosmin Mihai, cu care clubul a ajuns la o despărțire de comun acord.

