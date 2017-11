Apostol și Ando nu au avut milă de foștii colegi în derby: CS Dorobanți – Înfrățirea Iratoșu 1-3

47 SHARES Share Tweet

Un derby vechi de peste 50 de ani între comunele rivale situate la doar 5 kilometri una de alta a adunat și duminică pe margine aproximativ 450 de spectatori, o cifră pe care și utiștii ar fi invidioși mai nou. Ca de obicei, jucătorii au consumat până și ultima picătură de energie, dar cum Dorobanțiul nu stă tocmai bine la capitolul pregătire fizică, a trebuit, în cele din urmă, să se încline în fața celor din Iratoșu. De menționat că Ando, Apostol sau R. Lăsculescu au întors armele împotriva foștilor colegi, acesta din urmă chiar împotriva fratelui său, Darius.

După o primă repriză albă, imediat după pauză, la o centrare din lovitură liberă de pe dreapta, Ando a reluat cu capul pentru 0-1. Zece minute mai târziu, un un-doi la marginea careului mare s-a finalizat cu un șut al lui Apostol la colțul lung: 0-2. Tot Apostol a recidivat, cu capul, din careu după o centrare de pe dreapta și scorul devenea 0-3 când mai erau 23 de minute de joc. „Alb-negrii” au trebuit să se mulțumească doar cu golul de onoare, reușit de veteranul „Gigi” Horvath, care a marcat ca în vremurile bune. Atacantul aflat la un moment dat în vederile UTA-ei a înscris direct din lovitură liberă de la 18 metri, mingea a lovit bara laterală și s-a dus cuminte în plasă.

După un an chinuit pe scena primului eșalon județean, AS Dorobanți a revenit la un nivel mai apropiat de posibilitățile sale, fără a avea din nou pretenții de promovare. „A fost un meci foarte bun, ambele echipe au jucat tare, dar sportiv. Prima repriză a fost echilibrată, am avut și noi câteva ocazii, au avut și ei, dar tabela a rămas albă. În a doua repriză, ne-au dat repede un gol după care noi am încercat să egalăm și am mai luat alte două goluri. Golul lui Horvath a contat doar pentru statistică, din păcate. Pregătirea fizică nu este un punct forte la noi, facem doar un antrenament pe săptămână și la acest meci am avut ghinionul să nici nu avem portar de meserie, a apărat a fost un jucător de câmp. Vreau să mulțumesc galeriei noastre care este alături de noi și la bine și la greu dar și celorlați spectatori care vin și dau culoare meciurilor echipei noastre. Etapa următoare, ultima a turului, vom merge la Livada, o echipă tânără, care este ca și noi de mijlocul clasamentului. Sperăm să facem un joc bun și să recuperăm din punctele pierdute acasă” a spus Tiberiu Miklos, președinte și jucător la CS Dorobanți.

Nici Înfrățirea Iratoșu nu mai îndrăznește să atace Liga 4-a, deși echipa arată destul de bine. „Ne bucurăm că am câștigat derby-ul tradițional cu vecinii de la Dorobanți, i-am făcut fericiți și pe cei aproape 200 de spectatori care au venit în deplasare alături de noi, cu două autobuze și mașini personale. A fost spectacol pe teren dar și în tribune, dueluri sportive pe teren și prietenești între galerii. Jucând în deplasare, nu ne-am aruncat în atac am așteptat să treacă timpul ca să ne folosim de pregătirea fizică superioară și chiar de cea tehnico-tactică. Am marcat în repriza a doua imediat după pauză și jocul s-a deschis, gazdele au vrut să egaleze, cum e și normal, iar noi am reușit să ne mărim avantajul la trei goluri. Am luat doar un eurogol de la Horvath, din lovitură liberă, care e expert la astfel de faze fixe, dar partida era jucată. Anul acesta avem o echipă foarte bună, jucăm împreună de mai mulți ani, avem și câțiva jucători cu experiență de Liga 4-a. Obiectivul este evitarea promovării, vrem să fim în față, dar nu ne propunem să încurcăm echipele ce vor să promoveze. Ultima etapă vine Turnu la noi, o echipă bună, practic e un nou derby pentru noi. Baza sportivă s-a modernizat la Iratoșu prin grija noului primar, avem vestiare noi, teren îngrijit, facem și un pic de pregătire cu antrenorul Emil Sapungiu și asta se vede în rezultate”, a punctat și Edy Kocsis, antrenorul secund al Înfrățirii.

Formații:

Dorobanți: Zambori – Szalai, I. Toth, T. Miklos, Levai (63 Mikloș), I. Vaștag (49 Robert Szabo), D. Lăsculescu (63 Szoka), Varga, Goczo (75 Medve), Horvath, V. Vaștag.

Iratoșu: M. Dușan – Andraș, Kocsis, Zopota, Buza, Moni (65 Dorgoșan), Roșca, Ando, R. Lăsculescu (73 Laszlo), Don (90 Barna), Apostol (70 Lavițchi).

Arbitri: Cristian Burza – Alexandru Lovas, Andrei Pîslaru.

Observator AJF: Mihai Jivan

3 0