Au defilat în Cupă chiar împotriva alb-violeților: UTA Under 19 – ACS Poli 5-0

14 SHARES Share Tweet

Echipa de juniori mari a Bătrânei Doamne a demonstrat că ar fi meritat să joace în Liga Elitelor și în acest sezon, atâta timp cât a demolat formația de pe poziția secundă din seria de Vest a acestei competiții, în primul tur al Cupei României Under 19. E adevărat, Bogoșel, Petcuț, Ungur și Țamboi au beneficiat de sprijin de la prima echipă, prin utilizarea lui Stahl, Jorza și Toma, dar – oricum – raportul de forțe a fost clar în favoarea UTA-ei în derby-ul cu alb-violeții.

Gazdele au început cu piciorul pe accelerator și conduceau cu 3-0 după numai 23 de minute. Faur a deschis scorul încă din minutul 5, când Toma l-a angajat pe Faur și acesta a trimis pe lângă portar. După alte 6 minute, Stahl a pătruns pe stânga, a pasat în zonă centrală și Dorin Toma a găsit colțul lung. Scorul de neprezentare l-a făcut tot Faur, care a beneficiat de un ricoșeu fericit după o degajare în blocaj a portarului Trifon, fiind presat de Toma.

Deși și-au mai creat și alte ocazii importante, terenul îmbibat cu apă nu le-a permis amfitrionilor să finalizeze cu gol, decât spre final. În minutul 73, Toma a centrat de pe dreapta și Andreca, presat de Faur, a deviat balonul în propria-i poară. Trei minute mai târziu, nou intratul Petcuț a centrat de pe stânga, iar Savin a împins balonul în plasă de la colțul lung. S-a terminat 5-0, fiind al treilea an consecutiv în care formația Under 19 a roș-albilor trec de Poli în Cupă.

Costel Bogoșel a subliniat aportul fotbaliștilor care se pregătesc sub comanda lui Cristi Todea, Cristi Păcurar și Sorin Botiș. De altfel, Toma a înscris un gol și a contribuit la alte trei, iar Stahl a dat un assist. „Am făcut un meci bun, diferența a fost mare între cele două echipe. Ne bucurăm și că jucătorii veniți de la prima echipă au jucat foarte bine, sper să capete moral și să evolueze la fel și în Liga 2-a. Terenul a fost greu, din fericire am fost echipa ce s-a acomodat mai bine și am câștigat la un scor ce vorbește de la sine. Sigur, faptul că am jucat cu Poli i-a motivat supplimentar pe băieți, și-au dorit mult să-și învingă rivalii, dar partida s-a desfășurat în limita fair-playului. Îi felicităm pe toți, sperăm să ajungem cât mai departe în Cupa României”, a spus Bogoșel la finalul partidei cu timișorenii.

Formații:

UTA: Mureșan (73 Creța) – Savin, Sabău, Onuțan, Curta – Jorza (65 R. Petcuț) – Stahl (46 Nagy), Toma (73 Al. Bodri), L. Bodri, Gruiescu – Faur (73 Frai).

ACS Poli: Trifon – Iovnovici, Cochințu, Demenescu, Andreca – Dorobanțu, Sevici, Bonda, Ursu – Iseini, D. Sîrbu. Au mai jucat: Horvath, Mihai, Popeț, A. Gavrilă.

Arbitri: Dorin Voina – Iona Humiță, Florentin Frimu (toți din Caraș-Severin)

5 0