Florea, revenire importantă pentru UTA: „Cu el pe teren am câștigat trei meciuri”

După ședința de pregătire din această dimineață, utiștii au luat în piept cei 710 de kilometri până la Brăila la bordul unui autocar. Printre cei 18 fotbaliști care fac deplasarea este și Daniel Florea, cel cu care, coincidență sau nu, s-au câștigat singurele meciuri ale „gestiunii” Todea: 4-2 la Sebiș, 3-0 cu Miroslava și 3-2 la Suceava. „Într-adevăr, revenirea lui Daniel Florea e foarte importantă pentru noi. Cu el în teren am câștigat trei partide, a demonstrat că poate ajuta mult această echipă. Din punct de vedere medical este bine, fizic vom vedea cât poate duce. Mai avem un antrenament mâine dimineață ca să ne decidem în privința sa”, spune Cristi Todea despre al doilea său marcator stagional, cu cinci reușite.

Vă reamintim că Florea a suferit o intindere de ligamente la unul dintre genunchi în repriza secundă a meciului de la Suceava, iar de atunci nu a mai apărut pe gazon pentru „roș-albi”. Între timp, colegii săi au cucerit un singur punct din 9 posibile. Totuși, Todea susține că echipa sa nu s-a exprimat tocmai rău cel puțin în ultimele două partide oficiale. „Dacă împotriva celor de la Luceafărul am făcut un meci mai slab și eșecul e justificat, cu Ripensia și ASA Târgu Mureș am evouat destul de bine. Ne-am creat destule ocazii de gol, dar nu am reușit să le fructificăm. Au fost și cauze obiective pentru rezultatele slabe, cum ar fi accidentarea simultană a primilor doi portari ai echipei, sau accidentarea lui Florea, deși, chiar și așa, ar fi trebuit și chiar am fi meritat după prestațiile avute să obținem mai mult, cel puțin din ultimele două partide”, a adăugat „principalul” arădenilor.

„Dulăul” și colaboratorii săi nu au apelat pentru deplasarea de la Brăila la fundașii Iuga, Filaret și Dinculescu și mijlocașul ofensiv, Dorin Toma. În plus, rezerva de portar a lituanianului Svedkauskas este Marinel Creța și nu Denis Mureșan, care rămâne să apere la Liga 4-a. Canadianul Boakai, legitimat la finalul săptămânii trecute e și el în lotul ce înfruntă Brăila sâmbătă dimineață, începând cu ora 11.

FOTO: UTA Media Design

