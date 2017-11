Nu mai trageți în Grădinariu, el se joacă de-a neprogramările în numele clubului UTA!

33 SHARES Share Tweet

La orice ne-am fi așteptat de la clubul UTA în actuala sa gestiune, dar nu să apară neprogramată pentru neachitarea baremelor de arbitraj. Erau situații previzibile pe vremea lui Marțian și Catanzariti, dar nu acum. Ditamai site-ul Federației Române de Fotbal, prin Comisia de Etică și Disciplină, anunță astăzi următoarele: ”În baza art. 83/12 din RD se sancționează AFC UTA Arad cu Neprogramarea la jocurile oficiale următoare până la achitarea baremurilor de arbitraj și i se aplică o penalitate sportivă de 1400 lei”

Fiindcă nimeni din cadrul clubului nu a exprimat niciun punct oficial față de acest subiect de sâmbătă până azi, deși s-a promis transparență totală în debutul actualului proiect, poți înțelege orice din anunțul FRF. Primul instinct este să te gândești că s-au terminat banii la UTA, dar îți amintești rapid că numai Primăria, prin vocea lui Gheorghe Falcă, a promis că alimentează contul ONG-ului cu vreo 1,3 milioane de euro și emoțiile trec subit. Apoi, te gândești că după a n-șpea înfrângere acasă, „oficialii” arădeni au plecat de rușine rapid acasă și au uitat că au de achitat baremele. Cum și această ipoteză cade, întrebi în stânga și în dreapta să prinzi un fir și afli că a cam fost tărăboi mare în vestiarul arbitrilor după meciul cu ASA, iar după ce au ascultat ceea ce a avut de zis Codru Grădinariu, „fluierașii”, din mândrie, ar fi refuzat să ia banii.

Dar, nici această variantă nu stă în picioare și totul e clarificat – în sfârșit – de Codru Grădinariu joi, pe înserate. „Ca de fiecare dată, de ani de zile de când sunt la UTA, după meci, merg la arbitri să îi salut. Sâmbătă, ei m-au chemat să le achit baremul, m-am dus și le-am spus că dintr-un meci foarte ușor, au făcut un meci foarte greu și că o să fie plătiți, dar nu își vor primi banii pe loc. Avem acest drept și le-am comunicat că le dăm banii prin poștă, să meargă la poștă după ei, adică să lucreze puțin pentru banii ăștia, pentru că nu au lucrat pentru ei. Asta am și făcut, banii au fost trimiși prin poștă, este un termen legal de plată, l-am respectat. Nu am făcut aceste lucruri în nume propriu, ci ca reprezentant al clubului pe care îl apăr. Deci clubul a luat decizia să plătească baremele prin poștă”, ne-a liniștit directorul general al „Bătrânei Doamne” și-i mulțumim pentru asta.

Așadar, clubul UTA a știut imediat de unde i se trage neprogramarea dictată de Comisia de Etică și Disciplină și nu și-a asumat nimic nici în ceasul al 13-lea printr-un comunicat oficial. Pentru conducere, se pare, e normal să se joace de-a neprogramările în numele clubului cel mai titrat din Provincie, dar nici asta nu ne mai miră, căci UTA-ei îi place să se cam joace în acest sezon. Cu jucătorii transferați, pe care apoi, mai repede (ca și Căucă, Roman, Izet sau Grigore) sau mai târziu (ca Buleică, Grahovac, Ciucă, plus „veteranul” Strătilă) îi dă afară, cu fostul căpitan, Alin Gligor, la care renunță unilateral, apoi îl reprimește în lot, dar tot pierd cu el vreo 13500 de euro, cu uite televizările, nu sunt televizările, dar – totuși – uite televizările, ca să nu mai punem la socoteală mascații care au vizitat sediul clubului în vară, lăsându-se apoi cu acuzații de complicitate la dare de mită. A venit și rândul acestui joculeț destul de ieftin cu plicurile pentru arbitri după un meci în care, fie-ne iertat, nu am auzit vreun utist (conducător. antrenor, jucător sau suporter care a asistat la meciul cu ASA Târgu Mureș) să se plângă în declarațiile date presei de arbitrajul lui Dennis Haidiner și a asistenților săi.

Și tot în comunicatul de pe site-ul FRF se specifică: ”Termen 22.11.2017 în vederea citării directorului general al AFC UTA Arad – Grădinaru Decebal”. Iarăși te întrebi, de ce această decizie? Ne lămurește din nou Grădinariu și-i mulțumim din nou pentru asta: „Dacă te lupți pentru echipa ta, poți să fi chemat de mii de ori la Comisie, e ceva natural să fi chemat. Nu am lezat pe nimeni, eu consider că arbitrii, prin modul lor de arbitraj, ne-au lezat pe noi. Eu nu fac scandal, eu aduc argumente. Contraargumentul centralului ar fi fost prestația din teren, care a fost penibilă. Eu nu înjur, nu am spus altceva arbitrilor. În raportul de joc nu scrie nici un cuvânt că aș fi spus eu ceva urât. Nu are legătură chemarea mea la comisie cu faptul că eu le-am imputat verbal ceva arbitrilor”.

În concluzie, meciul de la Brăila se joacă, iar directorul general al „Bătrânei Doamne” merge de ochii lumii la Casa Fotbalului. Doar numele UTA-ei are de suferit după aceste joculețe ieftine, pe care nu le mai vedem la nicio altă grupare din Liga 2-a, indiferent de cât de lezată s-ar simți de arbitraje.

6 6