„Închizătorul” Pintea a deschis „setul” sebișean la Sibiu: „Ne-am dezlănțuit, deși weekendul trecut eram puțin căzuți psihic după întâmplarea cu Ambulanța”

Cu echipele din partea inferioară a clasamentului, Național Sebiș nu are nici cea mai mică problemă. După 4-0 cu Becicherecu și 5-0 cu Centrul Național de Pregătire Timișoara a venit și rândul unui scor de tenis în fața „satelitului” celor de la Hermannstadt, cu ex. utistul Dan Roman vârf tocit de lance.

Gruparea de pe malul Crișului Alb a defilat pur și simplu la Sibiu, deschizând tabela încă din minutul 3 după o fază fixă, la care au conlucrat doi fotbaliști cu profil defensiv. Basic i-a scos balonul lui Rareș Pintea, care a înscris din interiorul careului primul său gol în tricoul Naționalului. „A fost un meci la discreția noastră. Ne-am propus și am reușit să marcăm rapid și mă bucur că am fost chiar eu cel care a spart gheața. Urc la toate fazele fixe, dar nu am reușit să marchez până azi pentru Sebiș. Este doar primul meu gol pentru această echipă, dar sper să mai dau chiar în acest tur”, spune fotbalistul împrumutat de la CFR Cluj, care stagiunea trecută a evoluat pentru Unirea Jucu, în eșalonul trei.

Totuși, tânărul fotbalist spune că deplasarea de la Sibiu nu era considerată tocmai simplă după ce echipa nu a mai putut evolua contra Cermeiului, în lipsa celei de-a doua Ambulanțe de la meciul programat vinerea trecută. „Weekendul trecut eram puțin căzuți psihic după întâmplarea cu Ambulanța. Nu ne-a căzut deloc bine că nu am putut demonstra pe teren de ceea ce suntem în stare, dar ne-am revenit după câteva zile, ne-am pregătit serios pentru meciul de azi și asta s-a văzut. Echipa s-a dezlănțuit, a jucat de o manieră ce nu lasă loc de interpretări, toată lumea și-a făcut treaba pe teren și cred le-am adus puțină bucurie susținătorilor noștri. Vestiarul este unit și vrem să facem performanță. Avem jucători valoroși, depinde doar de noi, de cum vom reuși să legăm vitoriile de acum înainte. Fiind mulți jucători noi, a durat câteva luni până ne-am omogenizat și acum cred eu că suntem mult mai pregătiți de a face meciuri bune și a câștiga puncte. Ușor-ușor, cu fiecare meci ce trece, devenim o echipă tot mai puternică”, a adăugat mijlocașul de 22 de ani, care poate evolua fără probleme și în centrul defensivei.

Pentru sebișeni urmează o a doua deplasare consecutivă în campionat, la Craiova, împotriva celor de la ACSO Filiași. „Ne așteaptă o deplasare dificilă, contra unui adversar greu pe teren propriu. Dar, nu putem merge decât cu gândul la victorie, sunt convins că antrenorii ne vor pregăti bine și pentru acest meci și noi ne vom face datoria pe teren”, e concluzia lui Pintea.

