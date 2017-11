Utiștii, pe malul Dunării pentru a-și (mai) spăla din păcatele toamnei: „Prilejul să ieșim din pasa proastă”

11 SHARES Share Tweet

Stagiunea trecută, UTA lui Laurențiu Roșu revenea cu picioarele pe pământ după o serie de rezultate excelente ce i-a permis să devină vicecampioană de toamnă, pe loc direct promovabil în Liga 1. Se întâmpla în prima rundă oficială a anului 2017, momentul în care s-a dereglat – poate – ceva și Sepsi Sfântu Gheorghe avea să le ia fața arădenilor până la finalul stagiunii. A urmat barajul pierdut cu ACS Poli, schimbările majore de lot din vară și parcursul foarte slab din turul noii ediții de campionat.

Așadar, Brăila devine din nou punct de răscruce pentru arădeni, cu atât mai mult cât formația gazdă e colegă de suferință cu UTA în zona roșie a clasamentului. „După o săptămână în care am avut trei meciuri fără victorie, e prilejul să ieșim din această pasă proastă. Întâlnim o echipă destul de rănită, la rândul ei, dar care acasă a făcut meciuri bune. Brăila dezvoltă un joc destul de bun pe teren propriu, a marcat mult, dar a și primit multe goluri. Din acest motiv cred că va fi un meci deschis, greu pentru noi, din care va trebui să scoatem maximum. Având în vedere că ultima victorie a venit tot în apropierea acestei zone a țării, la Suceava, tot după o deplasare lungă, ne dorim să câștigăm și să avem un drum mai plăcut spre casă”, a spus Cristi Todea, care îl apreciază pe colegul de generație, Sorin Frunză, aflat (și) pe teren la 39 de ani. „Nu este puțin lucru ca la această vârstă să fi încă un jucător atât de important, chiar decisiv pentru echipa ta. Asta demonstrează că a avut grijă de el, a avut o și are o viață de sportiv adevărat, ceea ce, de multe ori, e mai important chiar și decât talentul. Dar, pe lângă Frunză, cei de la Brăila au și alți fotbaliști buni pe faza ofensivă, ca Bucur, Pop sau Roșu, acesta din urmă fiind cel care ne-a marcat cele două goluri la precedenta vizită la Brăila”, a adăugat antrenorul principal al echipei arădene, care, dintre fotbaliștii rămași în lot după ultima epurare, nu are probleme de efectiv.

Față de ultima întâlnire oficială, antrenorul „alb-albaștrilor”, Alin Pânzaru nu-i mai are la dispoziție pe mijlocașul Covaciu (accidentat) și fundașul Mihai, la care s-a renunțat chiar în această săptămână. Totodată, Roșoagă e încă în revenire după o mai veche accidentare. „UTA este o echipă grea, cu fotbaliști care au fost pe la liga întâi, dar Brăila îi va pune probleme mari. Noi ne-am pregătit normal în această săptămână, așteptăm acest meci cu miză mare. Dăm peste o echipă cu nume mare, care, la ce tradiție are și suporterii ei, nu are ce să căuta în Liga 2-a. Dar, din păcate, așa sunt timpurile. Nu consider că e un avantaj pentru noi forma prin care trece UTA. Când ești în iarbă uiți de tot. Noi de problemele financiare și de tradiția adversarului, ei de forma și parcusul mai slab de până acum. Se uită totul, contează doar cât de concentrat ești. Noi trebuie să câștigăm, la fel și UTA, cred că va ieși un meci frumos”, a spus Sorin Frunză, jucător și director sportiv la Dacia Unirea Brăila.

Pe un ton și mai laudativ la adresa Campioanei Provinciei a vorbit președintele teamului de pe malul Dunării. „Ne aşteaptă un meci dificil, UTA este una dintre echipele din acest campionat care şi-a propus ceva, s-a îndepărtat între timp de acest obiectiv, dar poate reveni în zona superioară a clasamentului, pentru că are forţă financiară, organizare bună şi o echipă echilibrată valoric. Noi ne propunem de fiecare dată să câştigăm şi ne vom lupta pentru victorie”, a declarat, pentru Obiectiv Vocea Brăilei, Valentin Avramescu.

Formații probabile:

Dacia Unirea: Ţicrea – G. Niţă, Ghiocel, Stănciulescu, Iosofache – Olenic, Frunză – Puia, Ol. Bucur, Ciucureanu – Al. Pop

UTA: Svedkauskas – Adili, Manea, Scutaru, Burlă – Stahl, Tanase, Cârstocea, Hlistei – Florea, Curtuius.

Arbitri: Marius Chițu – Gabriel Cătană (ambii din Târgoviște), Răzvan Dobre (Șotânga – Dâmbovița). Rezervă: Sergiu Mavriche (Bacău)

Observatori FRF: Bogdan Zamfirescu (Botoșani), Lucian Carjă (Constanța)

Așa cum v-a obișnuit de 11 ani încoace, Sportarad.ro vă ține la curent în timp real cu evenimentele importante ale partidei de la Brăila, ce începe mâine, la ora 11.

