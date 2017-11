Nu au avut milă de fostul antrenor pentru titlul de campioană de toamnă: Voința Mailat – Crișul Chișineu Criș 0-6

1 SHARES Share Tweet

Sincopa de la Zăbrani a fost tratată de liderul Ligii a 4-a cu două victorii la scor. După 8-0 cu Frontiera Curtici, a venit și un 6-0 la Mailat, unde, de o lună de zile, antrenează Mihai Roșca, fostul „principal” al Crișului. A ieșit un scor de tenis, conturat – însă – după pauză, avantajul oaspeților fiind minim la finalul primei părți. Și toate pe fondul problemelor mari de efectiv ale Voinței.

Deși au avut câteva ocazii, printre care și un gol anulat pentru offiside la Modan, „alb-albaștrii” au avut de așteptat 44 de minute pentru a deschide tabela. Au făcut-o prin Ciornei, în urmă unei intenții de centrare, care – însă – l-a păcălit pe Bâtea. În prima parte, pentru gazde, Mateucă a avut două șuturi destul de bune, parate de Mucha

Odată spartă gheața, a urmat un adevărat recital cu golgheterul Crișului în prim plan. Nu înainte ca Ciucifara și Caba să aibă două situații bune din apropiere pentru „alb-verzi”, dar și ca același Alin Ciornei să facă 0-2, în urma unei lovituri libere executată de la aproximativ 25 de metri pe colțul lung al porții adverse. Nicu Modan și-a seria de goluri printr-o lovitură de cap la centrarea lui Todea. Cei doi au conlucrat și la golul patru, doar că fostul utist a centrat de această dată din lovitură liberă, iar Modan a înscris din voleu, cu stângul. Celălalt „vârf” al Muzsnay, Cristi Cigan, și-a înscris și el numele pe lista marcatorilor, după o lovitură de cap la centrarea lui Clej. Tabela a fost închisă tot de Modan, cu cel de-al 20-lea său gol stagional, unul destul de norocos, marcat cu genunchiul la o repingere în față a portarului Bâtea, un junior de 17 ani debutant în Liga 4-a.

S-a încheiat 0-6, dar Mihai Roșca a fost clar prins în offisde la acest meci, neputânbd conta pe nu mai puțin de cinci dintre titularii săi: Drecin, Vidac (accidentați), Bălă (suspendat), Chepețan și Ungureanu (probleme personale). „Practic, am avut o singură rezervă la acest meci și aceea, de portar. În ciuda scorului mare, nu pot fi supărați pe cei care au intrat pe teren, au făct tot ce au putut în fața unei echipe mult mai valoroase și mai experimentate. Dacă am fi intrat măcar cu un 0-0 la pauză, sau dacă am fi egalat în debutul părții secunde, poate se juca altfel, deși era greu să rezistăm în fața, zic eu, celei mai bune echipe din campionat. I-am salutat pe toți, i-am și felicitat după meci, asta e viața, nu pot pică nimănui că nu mai sunt antrenor al Crișului. Cu Mailatul mai avem un meci din acest tur, iar la iarnă trebuie schimbate câteva lucruri la nivel de lot”, a subliniat Mihai Roșca, antrenorul Voinței.

Modan și-a trecut în cont un nou „hattrick” pentru Crișul și continuă lupta la „baionetă” cu Alex Capătă pentru titlul de cel mai bun marcator al turului Ligii a 4-a. „Ne respectăm și acum fostul antrenor, dar totul până la puncte. Aveam nevoie de ele pentru a termina turul pe primul loc, ne bucurăm că le-am obținut în urma unui rezultat ce nu lasă loc de comentarii. Ne-ar fi plăcut, totuși, să ne fi făcut meciul și mai ușor, încă din prima repriză, dar am ratat destul de mult, ceea ce nu s-a mai întâmplat după pauză. În ceea ce mă privește, îmi fac doar treaba la această echipă și aceea este să dau goluri sau să contribui la cele ale colegilor mei”, a spus „vârful” Crișului.

Formații:

Mailat: Bâtea – Turcan, Cheșa, Caba, Ciucifara, Oros – Roșu, Crișan, Nedea, Achim – Mateucă.

Crișul: Mucha – Fl. Drăgan, Pavel, Teședan, Jude (Huțanu) – Ciornei (Maghici), Clej (Vesa), L. Todea (Tenche), Fl. Gîlcă – Cigan, Modan.

Arbitri: Alin Deac – Remus Naghi, Lucian Berariu. Observatori: Leontin Buda, Iosif Lovas

