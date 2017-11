Pânzaru: „Situația din clasament era oricum mincinoasă, cu bugetul UTA-ei din acest sezon noi am sta șase ani în Liga 2-a”

7 SHARES Share Tweet

Dacă în meciul precedent de acasă, Dacia Unirea Brăila îi punea piedică Dunării Călărași, echipă aflată pe loc direct promovabil, lucrurile au stat altfel cu ocazia vizitei echipei fanion a Aradului. Deși a fost în joc până la final, teamul de pe Dunăre a trebuit să se recunoască învins, iar antrenorul Alin Pânzaru a acceptat – oarecum – superioritatea adversarilor. „Știam că întâlnim o echipă bună. Chiar dacă situația din clasament ne arăta a fi vecini, aceasta era mincinoasă. Ocaziile pe care și le-au creat arădenii au făcut diferența. Am avut un moment în care am reușit să intrăm în joc, să egalăm, dar nu am reușit să și conducem. Dacă am fi reușit să gestionăm meciul la 2-2, era într-adevăr altceva, dar pe posesia noastră am pierdut mingea și, pe contraatac, am primit golul trei. UTA are o echipă destul de închegată, dacă au câștigat aici la noi, probabil că o să aibă un alt parcurs în continuare. UTA a fost mai pragmatică și au controlat jocul mai mult după 3-2, căderea noastră a fost de abia la acest scor. În rest, chiar și la 0-2, am reușit să ținem un echilibru”, a comentat pe scurt desfășurarea partidei Pânzaru.

Tehnicianul a scos în evidență și problemele cu care se confruntă echipa sa, în comparație cu „Bătrâna Doamnă”. „Din păcate, noi nu stăm bine nici ca finanțare, nici valoric și nici ca pregătire. Dacă folosim și jucători spre 40 de ani, ce să facem? E adevărat că își fac datoria, dar mai avem nevoie și de alți fotbaliști care să aducă ceva plus de pe bancă. Nivelul valorii și condițiile nu ne permit să facem altceva acum, sperăm ca din iarnă să avem și noi stabilitate pentru a ne întări, pentru a completa lotul, dar e greu cu finanțarea că nu prea vin investitori. De exemplu, cu bugetul UTA-ei din acest sezon, noi am sta șase ani în Liga 2-a. Am urmărit ultimele două meciuri ale arădenilor, nu au jucat rău. Încă suferă, dar își pot reveni, au potențial să își revină. Din ceea ce am văzut, atât noi, cât ei, avem probleme în apărare. În schimb, stăm bine de la mijloc în sus”, a adăugat Alin Pânzaru.

Jucătorii Daciei au cerut cel puțin un penalty la un presupus henț al lui Manea în careu. În schimb, antrenorul a suspectat alte faze. „La 2-2 a fost într-adevăr o fază la care atacanții mei au văzut un henț în careu, dar, de pe bancă, fiind de fază, nu am văzut. Sincer, mie mi s-a părut că a fost cu pieptul, dar nu comentăm arbitrajul că, dacă ar fi să comentăm, ne-am lega de primul gol. Faza de penalty a fost în afara careului, iar la golul patru a fost offside. Degeaba mai comentăm, că nu se mai întorc fazele”, a încheiat „principalul” brăilenilor.





