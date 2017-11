Revenire spectaculoasă pentru al 10-lea rezultat pozitiv la rând: Păulișana Păuliș – Unirea Sântana 3-1

1 SHARES Share Tweet

2 septembrie este data ultimei înfrângeri a Păulișanei Păuliș în Liga 4-a. Sunt zece runde de rezultate pozitive pentru gruparea din Podgorie, șapte din aceste rezultate fiind bifate sub comanda noului antrenor, Dinu Maghici. Acesta debuta în urmă cu o lună și jumătate cu un 2-2 cu Pecica, pentru ca azi să vină rândul unei alte echipe de pe podium să plece tristă de la Păuliș. Conform antrenorului său, Sântana s-a bătut singură, însă tot acesta recunoaște plusul de ambiție al gazdelor.

Unirea a condus în general ostilitățile în prima parte. A avut o posesie superioară, a avut câteva situații de gol, cele mai importante irosite și Ginghină și mai ales Capătă care a tras în bară chiar în minutul 45. D. Calancea și Grigorean au fost la capătul unor faze tăioase de contraatac, dar primul și-a făcut mingea în unghi mort, iar cel de-al doilea a tras milimetric peste bară.

Partea secundă a fost mult mai animată, fond pe care au apărut și golurile. Păulișul a fost ceva mai arțăgoasă încă din debut, dar scorul l-au deschis vizitatorii. Ginghină a centrat de pe stânga, Capătă a perluat la 14 metri și a trimis din voleu lângă bară: 0-1, din minutul 53. Având de partea ei experiența și chiar un plus de valoare la nivelul jucătorilor, Sântana ar fi trebuit să nu aibă probleme, dar a fost rapid egalată. După un aut de margine, balonul a ajuns la G. Pop, care l-a bătut pe Csurka din două încercări. Au urmat 20 de minute fierbinți, deschise, cu faze de-o parte și de cealaltă, dar cu un plus de partea gazdelor. D. Popa avut două situații bune cu capul, dar avea să se revanșeze în minutul 80. Atunci, G. Pop a interceptat un balon din picioarele lui Bodea, a pătruns spre careu, a tras de la 20 de metri, Csurka a respins, iar D. Popa a îndeplinit formalitatea. Păulișana nu a oprit motoarele și după alte trei minute, D. Calancea, lansat pe dreapta, a reușit golul meciului cu o execuție de efect, la vinclu. Sântana nu a depus armele, dar Ginghină a nimerit doar transversala din 3 metri pentru ultima ocazie a echipei sale.

Sub comanda lui Maghici, Păulișul a strâns nu mai puțin de 17 puncte din 21 posibile și i-a furat locul 5 Zăbraniului. „Am întâlnit cea mai bună echipă de când antrenez eu Păulișul, cu jucători cu calități tehnice extraordinare, buni pasatori, cărora nu aveai voie să le dai spații. În prima parte, i-am consumat puțin apărându-ne atent și acționând doar pe contraatac, după care am ieșit mai mult la joc, băieții au crezut în ei și la 0-1 și au avut forța mentală și fotbalistică să revină și să câștige clar acest meci. Meritul e al tuturor, jucători și conducători, care fac eforturi să ne apropiem de o echipă profesionistă. Iar când muncești și crezi cu adevărat în ceea ce faci, iată că apar și rezultatele. Mai avem un hop important la Socodor, nu vrem să ne stricăm această serie pozitivă tocmai înainte de vacanță. Sperăm să facem un joc bun, poate ca cel de azi, ce a fost peste nivelul Ligii a 4-a”, a menționat Dinu Maghici.

Dincolo, Dinu Donca a schimbat puțin în primul „unsprezece”, cu Martin și Prică intrând pe teren de abia în ultimele zece minute. „Felicit echipa gazdă pentru determinare și ambiție, însă consider că ne-am bătut singuri. Față de alte deplasări, am fost noi cei care am condus, ar fi trebuit să gestionăm acest avantaj, dar când pasezi cu adversarul în apropierea careului nostru nu poți avea pretenții la un rezultat pozitiv. Nu-mi amintesc nicio o alunecare din partea noastră timp de 90 de minute, iar asta spune multe despre cât de mult și-au dorit jucătorii noștri victoria azi. Iar când Vuin, la 38 de ani și fără antrenamente și salar, e cel mai bun jucător al tău, nu are rost să mai facem alte comentarii. Jucăm în ultima etapă cu Pecica și dacă cu atitudinea de azi riscăm ca de pe locul 2 să cădem până pe 6 la finalul turului”, a menționat tehnicianul „uniriștilor”.

Formații:

Păuliș: Brutyo – Ambruș, Suciu, D. Crișan, D. Morariu – Itu, Pop – D. Calancea, Grigorean (90 E. Calancea), Asandului – D. Popa (90+1 Gugeanu)

Sântana: Csurka – Paven, Pleșca, Peia, Istin (90 Pasăre) – Josan (87 Marc), Bodea (81 Prică), Vuin (84 Martin) – Avrămuțiu, Capătă, Ginghină.

Arbitri: Ionuț Nicoraș – Flavius Drăghici, Gabriel Hărduț. Observatori AJF: Mircea Bondar, Vasile Rad.

