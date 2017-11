Todea: „Am fost destul de puternici să întoarcem rezultatul, am dat dovadă de unitate și caracter”

30 SHARES Share Tweet

Antrenorul „Bătrânei Doamne” a avut sută la sută dreptate când a anticipat desfășurarea partidei de la Brăila. Cristi Todea a sesizat problemele în defensivă ale „uniriștilor”, dar și forța lor ofensivă și a prevăzut o partidă deschisă.

Până la urmă, a fost chiar un meci nebun, echipa lui Pânzaru revenind de la 0-2 la 2-2, însă arădenii au găsit resurse să ia din nou avans de două goluri. Concluzia a scris-o Dima pentru un spectaculos 3-4. „Mă așteptam să fie așa, Brăila a marcat mult, la fel ca și Chindia înaintea acestei etape, dar a și primit multe goluri. Meciul a fost spectaculos, l-am controlat în mare măsură, dar, pe niște sincronizări, pe niște greșeli ale noastre, am primit goluri și am băgat adversarul în joc. Mai ales la 2-0 pentru noi ne-au egalat nepermis. Au intrat cu moral bun în repriza secundă, au marcat din nou, dar am fost destul de puternici și am reușit să întoarcem din nou rezultatul. Băieții au dat dovadă de caracter și unitate”, a declarat „Dulăul” la finalul partidei de pe malul Dunării pentru uta-arad.ro.

Pentru a doua etapă la rând, Todea a confirmat în mare parte același prim „unsprezece”. Doar Florea, revenit după accidentare și Stahl, în locul lui Prună, au intrat la Brăila față de partida de acasă, cu ASA Târgu Mureș. „Toți jucătorii din lot sunt importanți pentru mine și toți au avut șansa să arate ceea ce pot. Mereu i-am ales pe cei mai potriviți de la meci la meci, dar să nu uităm că am avut probleme și cu accidentările. Chiar azi, de exemplu, Amir Jorza a intrat excelent de joc. Chiar dacă a evoluat două-trei minute, cred că a atins de 4-5 ori balonul, în condițiile în care adversarul încerca să vină peste noi pentru a încerca egalarea. Repet, toți fotbaliștii rămân importanți, indiferent de câte minute joacă într-un meci sau altul”, a adăugat Todea.

După 4-3 la Brăila, Cristi Todea câștigă al patrulea său meci de când e „principal” al UTA-ei, al treilea în deplasare, după cele de la Sebiș, în Cupă și Suceava, în campionat. Singura victoria la Șiria rămâne cea cu Știința Miroslava, însă de menționat ar fi că în toate aceste meciuri, „roș-albii” au înscris cel puțin trei goluri.

