Au terminat turul penultimele: CS Ineu – Olimpic Star Cluj 2-5

0 SHARES Share Tweet

Dacă AC Piroș Security se luptă pentru promovare, cealaltă echipă de fotbal feminin a județului Arad e la celălalt pol al clasamentului ligii secunde (seria de Vest). Ineuancele rămân cu 4 puncte după turul de campionat, căci azi, la ultima lor apariție, chiar în fața propriilor susținători, au pierdut cu 5-2 în fața clujencelor de la Olimpic Star.

Gazdele au condus cu 1-0, prin golul lui Ancăș și au egalat la 2 înainte de pauză, prin Muj, dar trupa de pe Someș a fost mai pragmatică în repriza a doua și câștigat fără emoții. „Am ratat câteva meciuri de ale fetelor în această toamnă, dar le-am regăsit cu poftă de joc. Din păcate, am ratat nepermis de mult. Din 10-12 ocazii am înscris doar de două ori, pe când adversarele ne-au taxat la aproape fiecare atac periculos. Știam că e un an de tranziție, avem nevoie de întăriri și mai multă seriozitate în pregătire ca să putem emite pretenții la primele locuri”, a spus Cristian Sculici, antrenorul coordonator al secției de fotbal de la CS Ineu.

Moț – Vamanu, Mihăieș, Kovacs, Bîtea – Crsitea (46 Strifler), Martin (70 Ungureanu), Muj, C. Preală – Kugler, Ancă a fost echipa aliniată de zărăndance, care termină turul pe penultima poziție în clasament, avându-le sub ele doar pe Ladies Târgu Mureș.

0 0