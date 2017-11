Cameniță pune punctul pe i: „Dacă patronul vrea să promoveze ne mai trebuie jucătoare și mai multe antrenamente pe săptămână”

1 SHARES Share Tweet

AC Piroș Security a pierdut prima bătălie cu Independența Baia Mare pentru singurul loc promovabil din seria a II-a a ligii secunde feminine la fotbal. Oaspetele de azi a arenei „Șega” formează o echipă mai omogenă și disciplinată tactic ce are în spate inclusiv un an în elită, lucru recunoscut inclusiv de antrenorul arădencelor. „Am pierdut un derby cu o echipă care este cu câțiva pași înaintea noastră. Ele au retrogradat din Superligă și joacă împreună de mai mulți ani, fac antrenamente zilnice și ne-au fost superioare din toate punctele de vedere. Și, totuși, dacă fetele noastre ar fi fost puțin mai atente, puteam scoatem măcar un egal. A mai venit și greșeala din final a Melisei (n.a. Olariu), ne-a lăsat în zece, dar ne va lipsi și miercuri eliminare care va cântărit mult și ne va lipsi și la restanța cu Olimpia Cluj II. Eu la fiecare meci le atrag atenția să aibă grijă la comportament și uite că ne-am ars”, a spus la finalul partidei Gigi Cameniță.

Chiar la meciurile decisive din finalul turului, antrenorul „leoaicelor” s-a trezit fără două titulare. Fundașul Marcea și atacantul Danciu au plecat în străinătate, iar legimitarea Mihaelei Lupei nu a fost de ajuns pentru un rezultat pozitiv azi. „Am avut o jucătoare nouă, care, însă, nu s-a pregătit din campionatul trecut, dar am pierdut două titulare. Ambele ne-ar fi ajutat azi, poate mai mult Danciu, care e atacant de careu, un post pe care am suferit azi. Dacă erau ambele, iar Magocs nu s-a accidentat la o fază la care arbitrele puteau da fault în atac, iar noi am luat gol, poate altfel era istoria acestui meci. Rămâne de văzut ce vom face în retur. Dacă patronul vrea să promoveze, trebuie mărim numărul antrenamentelor și să mai ducem vreo 4, 5 sau chiar 6 jucătoare. Doar așa cred că ne putem emite pretenții la victorie, la Baia Mare. Sau, poate, domnul Piroș dorește jucătoare tinere, de viitor, pentru că oricum mai aveam nevoie de sânge proaspăt, însă asta ar însemna că rămânem să jucăm Liga 2-a și la anul”, a adăugat Cameniță.

Fetele de la Piroș încheie turul cu un meci restant cu Olimpia II Cluj, programat miercuri, de la ora 14, tot pe terenul „Șega”. În fine, urmează și un meci de Cupă cu „lanterna” primei ligi, Becicherecu Mic.

FOTO: Ciprian Petcuț

