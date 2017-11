Din nou în medalii, dar fără strălucire: Frontiera Curtici – CS Ineu 1 – 2

0 SHARES Share Tweet

Duelul de la Graniță se anunța dezechilibrat, însă gazdele s-au bine de un adversar ceva mai relaxat față de rundele precedente. Sigur și cartea de vizită a adversarilor, care păreau victime sigure ținând cont de singurul punct pus la păstrare în acest tur, nu i-a determinat pe zărăndani să tureze prea mult motoarele. Și totuși, chiar și victoria mică îi readuce pe ineuani pe poziția secundă, dați fiind pașii greșiți ai celor de la Sântana și Pecica.

Chiar și așa, după 26 de minute, Vasilică Georgiu, omul toamnei la Ineu, a deschis scorul după o centrare de pe partea dreaptă și o reluare cu capul din interiorul careului. După zece minute, curticeanii aveau să rămână în zece oameni, după ce Ionuț Abrudan a văzut direct cartonașul roșu ca urmare a unei altercații cu un adversar. Ineul a forțat, și-a trecut în cont câteva ocazii, dar nu a reușit să mai găsească drumul spre poarta adversă până la pauză.

În partea a doua, partida s-a disputat sub aceleași auspicii, cu oaspeții încercând să forțeze desprinderea, iar Frontiera optând contre periculoase. Cu fix o jumătate de oră rămasă până la ultimul fluier, Marcel Ponta (foto) și-a depășit adversarii în viteză, a pătruns în careu și a punctat pentru 2-0. Insistențele gazdelor pe faza ofensivă și-au găsit finalizare de abia în minutul 82, atunci când Ursoi a reușit să puncteze cu un șut de la 16 metri. Însă, Curticiul nu a mai punctat și pentru o prețioasă remiză, chiar dacă a ratat o bună ocazie la ultima fază a disputei.

Cu toate că au pierdut o nouă dispută în Liga 4-a, curticenii răsuflă mai ușurați după veștile bune venite din partea Primăriei. „Am ținut bine de minge și consider că eliminarea a fost cam ușor acordată, nu era de cartonaș roșu. Am avut și noi ocaziile noastre, puteam chiar egala la ultima fază, dar, per total, nu putem să contestăm victoria celor de la Ineu, o formație bună. Situația financiară este aproape de rezolvare, suntem pe un drum bun și vom putea ușor, ușor să ne punem la punct. Mai avem două meciuri de jucat în acest campionat și odată cu rezolvarea situației financiare vom demara din iarnă discuții cu jucători și antrenori, pentru a ne stabiliza și pe acest plan”, ne-a mărturisit Ghiță Tăuceanu, directorul sportiv al celor de la Curtici.

De cealaltă parte, Cristi Sculici, antrenorul Ineului, a fos cât se poate de concis: „Am câștigat cu 2 – 1 și cam atât se poate spune. Mai e de consemnat că a prins și Jurj, juniorul nostru de 14 ani aflat în vederile naționalei de categorie, câteva minute și cam atât. Am avut ocazii, dar am luat meciul cam ușor, fără concentrare și asta s-a văzut. E bine că am obținut victoria și mai ne rămâne o etapă de jucat. Vrem să batem și Mailatul și rămânem pe locul 2 dacă tot ne-au făcut alții loc acolo”.

Formații:



Curtici: Leva – Morar, Rancov (min. 81 – Crișan), Abrudan, Șiclovan – Gavriș, Hanc, Ursoi, Munteanu (min. 70 – Bătrânu) – Gheorghieș, Iacob (min. 55 – Gliguța)

Ineu: Pușcaș – Zdrențan, Karmanoczky (min. 87 – Rădac), Iaroș, Hulbăr – M. Ponta – Dan Mâneran (min. 64 – Gligor), Georgiu, F. Spătaru, Denis Mâneran (min. 46 – Balaci) – Păcurar (min. 75 – Jurj)

Arbitri: Călin Mateuț – Casian Băla, Andrei Pîslaru

Observatori AJF: Marius Alexa, Andraș Mako

