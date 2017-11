Lipovanii au rămas în priză cu două amicale în tot atâtea zile împotriva unor divizionare județene

9 SHARES Share Tweet

Runda cu numărul 13 a Ligii a III-a a fost una de odihnă pentru Șoimii Lipova, sau cel puțin așa sperau fotbaliștii săi. Doar că antrenorul Flavius Sabău a programat nu mai puțin de două partide amicale în locul jocului oficial.

Prima dintre ele a fost câștigată, joi, cu 5-3 la Șiria, în compania divizionarei a șasea antrenată de Leo Pința. Jichici a reușit nu mai puțin de patru goluri, iar Trabalka a înscris și el odată. Apoi, sâmbătă dimineață, „șoimii” s-au deplasat până în județul Caraș-Severin, pentru a-și măsura forțele cu prim divizionara județeană, FC Caransebeș, cu etapă liberă și ea. S-a terminat 1-1, reușita „alb-albaștrilor” purtând semnătura lui Vasinc.

De menționat că la testul de ieri, nu au mai făcut deplasarea Calvin, S. Popa, Trabalka și Kocsis, iar pe teren au apărut mai mulți juniori. „Am vrut să umplem pauza de campionat cu un joc de antrenament și până la urmă am făcut chiar două. Ne-a convenit să facem aceste meciuri pentru că am jucat pe terenuri foarte bune și am putut face mai multe decât la un antrenament obișnuit. Pentru două partide am deplasat mai mulți tineri, am vrut să le dăm lor cât mai multe minute, am alcătuit echipe echilibrate pentru fiecare repriză. Pe lângă lotul uzual de jucători, l-am dus cu noi și pe juniorul Abel Popa, care a jucat foarte bine în ambele meciuri. A fost o încălzire pentru el, căci a fost convocat la Turnu Severin la o acțiune a Selecționatei Vestului Under 15, ce va disputa marți și miecuri două meciuri împotriva echipei naționale a României Under 15”, a spus Flavius Sabău, antrenorul Lipovei.

Șoimii nu ar trebui să aibă probleme în ultimele runde ale turului, cu Mama Mia Becicherecu Mic și Centrul Național de Pregătire Timișoara. „Suntem pregătiți pentru ultimele două partide ale acestui tur de campionat, jucăm cu echipe din subsolul clasamentului, nu ar trebui să avem probleme în a aduna șase puncte la clasament”, mai spune Sabău.

0 0