Reduta „vameșilor” a rămas în picioare tot turul: Victoria Nădlac – UTA II 4 – 2

După ce runda precedentă a trecut cu un neverosimil 10 – 1 de Cetate Săvârșin, echipa secundă a „Bătrânei Doamne” s-a prezentat destul de slab la Nădlac, acolo unde Victoria nu a pierdut niciun meci în acest tur. Iar experiența „vameșilor” avea să fie decisivă în fața „puștilor” lui Ungur, unii dintre ei fiind, e adevărat, la al patrulea meci într-o săptămână (două la juniori: campionat și Cupă și încă cele două din Liga 4-a).

Totuși, partida avea să înceapă noroc pentru „roș-albi”. În minutul 4, după un corner Sabău a reluat din careu și Bălaș și-a învins portarul cu o deviere nefericită. Avantajul oaspeților s-a risipit rapid, mai precis în minutul 12, când Dancă care a profitat de o nesincronizare în defensiva adversă. Înainte de gol, Lakatos a avut și o bară. Bălaș și-a răscumparat greșeala și și-a adus formația în avantaj la o fază la care oaspeții au cerut offside, pentru ca, în minutul 20, Nădlacul să facă deja 3 – 1. Cel care a înscris a fost Coriteac, are a pus bine promt latul din fața porții după o acțiune a lui Rudolf Lakatoș. Gazdele s-au relaxat, însă, după acest forcing, iar Toma l-a învins pe Dulhaz la colțul scurt, după „un-doiul” cu Luca Bodri. Astfel, la cabine s-a intrat la scorul de 3-2.

Utiștii au revenit ceva mai conectați de la cabine, însă au greșit în ultimii 20-30 de metri și, la primul atac al „alb-negrilor” au încasat golul de 4-2. În minutul 56, Rudolf Lakatoș a combinat excelent cu Puie, l-a driblat și pe Mureșan și a înscris simplu. Când Ungur l-a pierdut pentru o accidentare și pe Toma, după ce și Filaret ceruse schimbarea în prima parte, era clar că UTA II nu mai poate reveni în joc. Mai mult, „vameșii” se puteau distanța, cea mai clară ocazie aparținându-i lui Ovidiu Bozian, care a trimis cu capul în transversală.

Nădlăcanii au încheiat fără eșec intern turul la revenirea după mult timp pe scena primului eșalon județean și, cu cele 21 de puncte, ocupă un loc călduț la mijlocul clasamentului. „În final a ieșit o victorie meritată, după un meci greu împotriva unor copii care au alergat mult, au început mai bine meciul decât noi și au demonstrat că formează o echipă talentată. Păcat că unii dintre acești puști nu reușesc să ajungă să joace la echipa mare, pentru că știu fotbal, dar sunt împrăștiați peste tot, ne scăpăm de ei și aducem tot felul de mercenari… În fine, nu e treaba mea, dar știam că va fi un meci greu dacă le dăm spații, căci vor profita de ele. La pauză, am discutat cu băieții și le-am spus că nu e bine ceea ce facem. Ne-am avântat prea mult în atac și am ajuns la 3 – 2, trebuia să eliminăm greșelile. Am făcut asta în partea a doua și adversarii nu au mai contat pe teren, am controlat ostilitățile fără probleme. Pentru noi, locul 7 este o mare bucurie. Îi felicit pe jucători pentru ce au făcut în acest tur, mai ales nu avem nicio înfrângere pe teren propriu, ci doar egaluri cu echipele bune ale campionatului. Din iarnă vom analiza ce am făcut bine și ce nu, deja avem și doi – trei jucători care și-au manifestat intenția de a veni la noi”, ne-a mărturisit declarat Rudolf Lakatoș, antrenorul celor de la Nădlac.

Fără Savin, Lezeu sau T. Bodri, Ungur a avut oamenii numărați la Vamă. În plus, au fost jucători care au bifat minute oficiale din două în două zile. „După partida de sâmbăta trecută cu Săvârșinul, unii au jucat și luni cu Oradea, dar și miercuri cu Poli, la juniori. După alte trei zile a venit și acest meci și era normal să apară o stare de oboseală. Dar, chiar și așa, dacă nu am fi fost mai atenți în apărare și mai pragmatici în atac, puteam scoate cel puțin un egal. O echipă cu experiența Nădlacului te taxează la cea mai mică greșeală, cel puțin două goluri au fost de curtea școlii. Terminăm tutul cu 13 puncte, cu 7 mai mult decât sezonul trecut, dar și cu regretul că nu am făcut și altele, căci uneori am meritat mai mult”, a spus Adi Ungur la ultima reprezentație oficială a „satelitului” utist, care stă în ultima rundă a toamnei în Liga 4-a.

Formații:

Nădlac: Dulhaz – Taloș, Luculescu, V. Gabor, Nagy (min. 75 – Bozian) – Bălaș, Coriteac, Gyebnar – Dancă, Puie, R. Lakatoș.

UTA II: Mureșan – Sabău, Iuga, Filaret (min. 32 – Răzban), Curta – A. Bodri, L. Bodri – Gruiescu, D. Toma (min. 72 – Hațegan), Dinculescu – N. Faur.

Arbitri: Dorinel Herțeg – Emil Arsa, Sergiu Mona

Observatori: Romulus Tănăsescu, Constantin Vida

