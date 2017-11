Todea nu vrea o echipă defensivă, Burlă – coautor la două goluri, la Brăila: „Reacție pozitivă la 2-2, simțim că putem câștiga tot până intrăm în vacanță”

3 SHARES Share Tweet

Partida „Bătrânei Doamne” la Brăila a fost cea mai spectaculoasă a rundei cu numărul 18 a ligii secunde. Chiar dacă și la Clinceni – Balotești s-au marcat tot 7 goluri, desfășurarea partidei de pe malul Dunării a ținut spectatorii, dar și pe cei implicați direct cu sufletul la gură până la ultimul fluier al arbitrului.

Totuși, trei goluri încasate par cam multe pentru utiști, iar Cristi Todea își asumă – oarecum – acest aspect. „Într-adevăr, e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm cât mai repede. Pe de ală parte, nu-mi doresc să fac o echipă defensivă, care se apără, ci prefer să dăm mereu un gol mai mult decât adversarul. Recunosc că nu ne-a cam ieșit înainte de Brăila, dar asta și din cauza absențelor, cea mai importantă fiind cea a lui Daniel Florea”, ne-a mărturisit după succesul de la Brăila antrenorul principal al „Bătrânei Doamne”.

Iar fundașii arădeni au prins mesajul, atâta timp cât cel puțin cei de bandă, Adili și Burlă au fost coautori la trei dintre cele patru goluri ale echipei lor. Bogdan Burlă conlucrat la penalty-ul obținut și transformat de Hlistei, dar a și centrat din corner la reușita cu numărul 4 a UTA-ei. „Mă bucur că am putut să ajut, dar și mai mult că echipa a câștigat după o perioadă grea. Nu a fost tocmai simplu, fiindcă am avut din nou un moment de cădere la 2-0 pentru noi, însă am avut o reacție pozitivă la 2-2, ne-am dat seama cu nu putem scăpa niciun punct la Brăila și am întors partida în favoarea noastră. Într-adevăr, antrenorul ne spune fundașilor să ajutăm pe cât putem și atacul, să ducem cât mai multe mingi în față, căci acolo avem oameni capabil să marcheze cât mai multe goluri. Dar, în același timp, Cristi Todea ne atenționează că în primul rând trebuie să ne facem treaba în apărare și apoi restul. Sigur, trebuia să fim mai atenți la Brăila, mai ales că am luat din nou două goluri din faze fixe”, spune fundașul stânga al „roș-albilor”.

Arădenii încearcă să se agațe de acest succes de moral pentru a avea un final de an pozitiv, în care le mai au de înfruntat pe FC Argeș și Chindia pe teren propriu și pe Metaloglobus, în deplasare. „În general, sunt meciuri accesibile pentru noi, deși, în special cu Chindia, suntem siguri că nu ne va fi ușor. Dar, simțim că putem câștigat tot până intrăm în vacanță, iar cel mai important meci e mereu primul, cel de sâmbătă, cu FC Argeș”, mai susține juniorul „Bătrânei Doamne”.

Poate, Bogdan Burlă are cea mai mare concurență pe post din tot lotul utist. Asani, Filaret și Dinculescu sunt de meserie fundași stânga, dar, în cele din urmă, tot el a rămas titularul postului. „Probabil, profe vede un plus la mine față de colegii mei, deși sunt conștient că se ia în calcul și statutul meu de junior. Oricum, concurența mă ajută, îmi dă o mai multă motivație la antrenamente, iar când se apelează la mine încerc să ajut cât pot, atât în apărare, cât și în față, în special cu centrări din acțiune sau din faze fixe”, a adăugat arădeanul, unul dintre cei trei supraviețuitori din echipa ce începea aventura pentru actuala UTA cu un 3-0 la Sânnicolau Mic, în stagiunea 2013-2014 a Ligii a IV-a Arad. Ceilalți doi sunt Filaret și Hlistei.

Burlă nu a renunțat la gândul de a face un pas în față în cariera sa și cum e evident că „Bătrâna Doamnă” nu va promova nici în acest sezon, fundașul de bandă stânga nu ar spune nu unei alte aventuri. „Dacă apare o ofertă bună pentru mine și pentru club, mi-aș dori să plec, însă doar în Liga 1. Dar, acum nu mă gândesc deloc la asta, ci doar la cele trei meciuri ce mai sunt de jucat până în iarnă, iar apoi vom vedea…”, a încheiat utistul.

1 0