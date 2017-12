După un tur sub așteptări, Mailatul pregătește 6-7 achiziții: „Nu am renunțat la gândul de a termina de la locul 10 în sus”

28 SHARES Share Tweet

Una dintre cele mai longevive prim divizionare județene nu s-a simți prea bine în prima parte a stagiunii 2017-2018. Rezultatele nesatisfăctoare au provocat despărțirea, după 11 ani de zile, de Radu George, însă nici noul antrenor nu a reușit mare lucru. Din șapte partide cu Mihai Roșca pe bancă, „alb-verzii” au pus la păstrare doar două puncte, după remizele interne cu Glogovăț (1-1) și Sântana (2-2).

Cu un total de 9 puncte, Voința ocupă antepenultimul loc în campionatul Ligii a 4-a, la 7 lungimi de undă de obiectivul minimal, poziția a 10-a. „Nu regretăm decizia de a schimba antrenorul, doar că speram să câștigăm măcar un meci din cele șapte disputate până la finalul turului. Din păcate, domnul Roșca s-a întâlnit cu o situație mai puțin fericită la nivel de lot. Portarul Barabaș a renunțat să mai vină la echipă din motive ce țin de serviciu, Drecin și Vidac s-au accindentat la un moment dat, atacantul Alex Chepețan a lipsit și el de la antrenamente și un joc-două, iar la toate astea s-au adăugat și suspendările unor fotbaliști importanți în câteva partide cheie, precum Bălă sau Nedea. Nu am avut înlocuitori la înălțimea titularilor, iar rezultatele au fost în general negative, sub așteptările noastre”, consideră Laszlo Molnar.

Președintele Voinței știe ce are de făcut pentru ca echipa să aibă o altă față la primăvară. „Am discutat și cu antrenorul și am căzut de acord că avem neapărat nevoie de 6-7 achiziții, din rândul fotbaliștilor serioși, de nivelul Ligii 4-a. Absolut toate compartimentele trebuie întărite și, în funcție de ceea ce vom reuși să aducem, poate o să ne despărțim de unii. Deocamdată, nimeni nu și-a manifestat dorința de a pleca de la Mailat și nici noi nu am renunțat la vreun jucător. Vom avea o vacanță activă pe piața de transferuri, în așa fel încât din retur să avem un lot mai bun, mai echilibrat valoric. Nu am renunțat la gândul de a termina de la locul 10 în sus acest campionat, dar pentru asta e clar că avem nevoie de sânge proaspăt și bun”, a adăugat Molnar.

Mihai Roșca a fixat și o dată de reunire a lotului pentru pregătirea de iarnă, iar aceasta este 22 ianuarie. Asociația Județeană de Fotbal a indicat ziua de 10 martie 2018 pentru prima rundă a returului Ligii a 4-a la fotbal.

3 0