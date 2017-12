Vechile glorii utiste, surprinse de dificultățile financiare invocate de conducerea utistă: „L-am cam lăsat singur pe Meszar, de parcă el ar fi baronul Neuman”

17 SHARES Share Tweet

Alături de câțiva dintre suporterii fideli ai „Bătrânei Doamne” și jurnaliști, la ședința de analiză cu concluzia demisiei în alb a conducerii utiste au fost prezenți și câțiva dintre foștii fotbaliști importanți din istoria Campioanei Provinciei. Este vorba despre Christos Metskas, care la final a și dat autografe pe cartea despre viața și cariera sa, lansată săptămâna trecută, Mircea Axente, Gheorghe Vaczi II și Gabor Biro.

Conform așteptărilor, fundașul echipei ce elimina Feyenoordul în toamna anului 1970 a fost cel mai vorbăreț, exprimându-și sincer câteva nelămuriri. Biro nu-și explica de ce UTA are doar pe hârtie cea mai bună echipă din campionat și de ce, de exemplu, echipe precum Călărași, Afumați sau Clinceni, cu nume total necunoscute în lot, sunt mult peste echipa „roș-albă” în clasament. „Am încercat doi ani la rând cu jucători de Liga 2-a și a treia și nu am reușit să promovăm, de aceea am mers pe mâna fotbaliștilor de Liga 1. Și, poate avem cei mai buni jucători ca și nume, dar nu ca valoare. Din păcate, fotbalul nu este matematică, la noi acești fotbaliști nu s-au acomodat chiar dacă au avut nume și știam că ar fi trebuit să aibă și valoare. Nu putem spune exact cine a greșit și ce a greșit, știm doar că avem un lot bun ca și nume, dar nu ca și valoare, omogenitate și motivație”, a fost replica lui Alexandru Meszar, părintele proiectului UTA.

Dar, Gabi Biro a mai luat cuvântul și spre finalul întâlnirii, după ce a ascultat explicațiile detailate ale lui Meszar la problemele de finanțare invocate: „Dacă știam nici nu luam cuvântul prima oară. Impresia noastră, din afara clubului, a fost că UTA nu are datorii față de jucători și că ei sunt plătiți cu salarii bune. Nu cred că fotbaliști ca Buleică, Ciucă, Păcurar etc, etc au venit pe nimic la UTA și de aceea am crezut că sunteți în stare să-i plătiți. Ei, dacă nu sunt bani și nici nu vor fi nici nu are rost să discutăm. Fotbal fără bani nu se poate. Noi din afară știam că necesarul pentru niște salarii bune de Liga 2-a exista”.

În fine, fosta glorie utistă l-a „urecheat” puțin pe Sorin Botiș, care a spus, printre altele, că unul dintre motivele pentru rezultatele slabe ale toamnei a fost terenul de dimensiuni reduse de la Șiria. „Terenul, mic, mare, desfundat sau tare, contează 10%. Până la urmă și adversarul a jucat pe aceeași suprafață. Am înțeles, de exemplu, că la Afumați și la Metaloglobus ați jucat pe niște terenuri bune, de ce nu ați câștigat? Generația noastră a evoluat pe niște terenuri de toată jena, la Lonea sau Paroșeni și nu ne-am plâns. Dacă ai valoare, câștigi pe orice teren”, a spus Biro. Replica a venit din partea lui Alexandru Meszar: „În ziua de azi, de foarte multe ori detaliile fac diferența între două echipe echilibrate ca valoare. Un detaliu poate să fie și terenul. Azi s-a ajuns în acea fază în care de multe ori echipa bună pierde din cauza unui detaliu”.

Și tot Biro nu crede că fotbaliștii aduși în vară la UTA aveau nevoie de timp de acomodare ca să dea randament, așa cum a spus la un moment dat Sorin Botiș: „Eu și Florian Dumitrescu am venit azi la UTA din Liga 3-a, iar peste două trei zile am intrat în echipă și nu ne-a mai scos nimeni. Să nu-mi spuneți că dacă îl aduceți pe Messi, aceasta nu ar mai fi jucat fotbal”.

În fine, Gyuri Vaczi II a tras o concluzie destul de realistă a situației de azi de la UTA și anume aceea că Aradul nu pare a fi pregătit pentru pasul următor, respectiv revenirea în elita fotbalului românesc. „În momentul în care există promovări, performanțe sportive, toți factorii din jurul fenomenului fotbalistic trebuie să crească. Și mă refer la conducere, lot de jucători, suporteri și mentalitatea lor și, bineînțeles, infrastructura sportivă, respectiv un stadion bun de joc. Dacă nu merg toate împreună nu avem cum să reușim. La noi, astăzi, toate acestei pârghii nu funcționează la nivel de Liga 2-a cu obiectiv promovărea. Se poate ca Aradul să nu fie pregătit să aibă o echipă de Divizia A și în special pentru că încă nu e gata stadionul. Echipa joacă la Șiria, nici măcar la <<Motorul>>. Și mai e ceva, prezenta conducere poate să facă față unor promovări din ligile patru și trei, dar e mai greu cu pasul spre Liga 1. Această conducere trebuie să aibă suport, am cam lăsat-o singură, de parcă Meszar ar fi baronul Neuman. Dar, să nu uităm că baronul Neuman avea o fabrică și niște oameni care știau ce să facă cu banii. Întotdeauna se pot face acuze, dar trebuie să vedem exact cum funcționează fotbalul, ce suport avem, pe cine trebuie să luăm alături de noi ca să ajungem în Liga 1. Iar dacă Aradul nu e pregătit, atunci asta e situația”, a punctat președintele Old Boy’s UTA, care la finalul discursului i-a invitat pe uti;tii de toate vârstele la o nouă ediție a Memorialului Ladislau Brosovszky

14 1