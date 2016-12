Analiza lui „Nacho”: „Un avantaj să lucrezi cu mulți tineri, pentru promovare ne trebuie pregătire, efort, sacrificiu...”

Tânărul care s-a așezat în dreapta lui Laurențiu Roșu în ziua în care UTA a schimbat macazul la nivelul băncii tehnice s-a remarcat prin multă modestie și bun simț în primele sale două luni ca „arădean”. Francisco Ignacio Martinez Cabrera, alias „Nacho” , nu are noțiunea protestului la deciziile arbitrului, se bucură moderat la o reușită a echipei sale, dar mai ales știe să ridice capul din pământ la înfrângere.

Și nu trebuie uitat că Roșu și „Nacho” și-au început mandatul cu un 0-3 la Satu Mare, meci în care utiștii au cam înotat în teren. E adevărat, au jucat aproape tot meciul în zece oameni odată cu eliminarea lui Burlă, dar carențele fizice erau acolo. „Echipa era bine pregătită și până să vin eu cu Laurențiu la Arad. Toți jucătorii erau la un nivel similar, unul bun din punctul meu de vedere. Sigur, în momentul în care am preluat noi echipa, am încercat să ne impunem metodologia, adică ceea ce am învățat la școală și concepția proprie despre fotbal. Dacă am reușit? Poate că într-o oarecare măsură da, însă mai este foarte mult de lucru, ceea ce ne place”, spune tânărul preparator fizic al „roș-albilor”.

Ca și colaboratorul său de pe banca „Bătrânei Doamne”, spaniolul s-a confruntat cu problema terenurilor de antrenament. „Se știu condițiile de pregătire pe care le-am avut în aceste ultime două luni, dar ne-am adaptat. Ne-am descurcat în orice situație, fie că ne-am antrenat pe Motorul, ICRTI, Sânicolau Mic sau în Ungaria. Și pentru mine ca și preparator ar fi fost excelent să avem un gazon mai bun la dispoziție, dar în special lui Laurențiu i-a lipsit acest lucru. El e adeptul jocului cu pase pe jos și nu am putut exersa întotdeauna asta la antrenamente. De multe ori a trebuit să ne protejăm jucătorii, să-i ferim de accidentări, dar, repet, ne-am descurcat. Am înțeles că e o situație specială. Nu ne-am plâns, fiindcă nu de asta am venit la UTA, ci să muncim”, a mai spus „Nacho”.

După câteva experiențe la grupe de juniori, tânărul preparator fizic a trecut la seniori, iar „Bătrâna Doamnă” este cea de-a patra echipă a sa. A mai activat la Petrolul, Guangzhou RF (China) și Al-Ittihad, alături de Victor Pițurcă. Teoretic, la Arad, are pe mână un lot inferior celor cu care a lucrat până acum, dar el vede partea plină a paharului. „Pentru mine, toți jucătorii sunt egali, atâta timp cât sunt sănătoși și sunt dispuși să dea totul din ei. Eu nu mă uit la cota lot fotbalistică. Ceea ce, însă, consider un avantaj este să pot lucra cu mulți tineri. Iar la UTA am această ocazie”, ne-a mai mărturisit ajutorul lui Roșu.

Cum vede „Nacho” lupta la promovare? „Deși am ajuns pe locul 2 trebuie să fim atenți, căci încă nu am realizat nimic. Sunt câteva echipe bune ce ar vrea să fie în locul nostru, iar noi nu ne permitem pași greșiți. Din punctul meu de vedere, pentru promovare ne trebuie pregătire, efort, sacrificiu. Alte calcule nu are rost să facem, ci să luăm fiecare meci în parte”.

Stafful tehnic al „Bătrânei Doamne” a optat deja pentru un stagiu de pregătire în Spania, zăpada de la munte fiind trecută la cutiuța cu amintiri. „Nu are rost să ne pregătim pe zăpadă, dacă nu vom juca pe zăpadă. Terenuri bune nu cred că vom găsi la Arad în lunile ianuarie și februarie, așa că era necesar să mergem într-o țară cu o climă mai blândă. Dar asta numai după ce facem prima parte a pregătirii la Arad, adică reacomodarea cu efortul și, poate, câteva antrenamente mai tari din punct de vedere fizic. Pentru acestea vom merge pe pista de atletism de la Gloria sau la pădure. Bazele le vom pune, însă, în Spania, cu antrenamente specifice. Capacitatea de efort ți-o poți îmbunătăți foarte bine și dacă te antrenezi cu mingea, nu doar fără ea”, a mai explicat Francisco Ignacio Martinez Cabrera.

Nacho își petrece vacanța acasă, la Baeza, un orășel în sudul Spaniei între Cordoba și Granada. „Probabil, o să ajung și la Sevilla, pentru a mă pune la punct cu ultimele tehnologii în pregătirea fizică. Am profesori dragi atât la FC Sevilla, cât și la Betis, am și destui prieteni cu care vorbesc despre fotbal. La meciuri nu merg căci și așa îmi petrec puțin timp cu prietena mea în restul anului. O să ne petrecem Sărbătorile împreună și asta le doresc și arădenilor și suporterilor UTA-ei, să fie cu cei dragi de Crăciun și Revelion”, a încheiat spaniolul „Bătrânei Doamne”.

FOTO: UTA Media Design

