Atletico a scăpat și „bonzul”. Luceafărul Cluj – Interstar Sibiu – finala de la „Gheorghe Ene”!

Ultimele partide din grupele finalei Trofeului „Gheorghe Ene” au stabilit configurația „careului de ași”. Din păcate, gazdele de la Atletico nu și-a găsit loc în acesta, după ce a remizat cu Galactic București. Deși scorul a fost alb, au fost destule faze de poartă de-o parte și de cealaltă, inclusiv două bare, dar și o paradă de excepție a portarului arădenilor, Felix Pop.

În cealaltă partidă din grupă, Brăila a produs surpriza învingând Sibiul, dar tot Interstarul e cea care merge în finală de la cota 6 puncte acumulate. Acolo, o va întâlni pe Luceafărul Cluj, ce a câștigat derby-ul grupei cu revelația Vaslui (scor 2-1) și, astfel, la trei zile distanță după izbânda de la „Gheorghe Ola”, trupa de pe Someș are șansa să-și asigure un alt trofeu.

Așadar, concluzia finalei de la Arad se va scrie în această după-amiază la Polivalenta arădeană, în prezența fostului international, Miodrag Belodedici.

Ora 17 (finala mică): Galactic București – Real Junior Vaslui

Ora 18 (finala mare): Luceafărul Cluj – Interstar Sibiu

Cât despre formația gazdă, concluzia a tras-o Adrian Petruț. „Având în vedere că am fost organizatorii acestui turneu final cele două puncte cucerite sunt puține. Cu puțină șansă, însă, se putea măcar un loc 2 în grupă și un loc în finala mică. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că am avut parte de adversari mai tehnici și iuți, cu un joc combinativ mai bun decât al nostru și cu toate astea rezultatele au fost strânse. Echipele au fost echilibrate valoric, plusul nostru numindu-se portarul Felix Pop, cel mai bun al turneului din punctul meu de vedere. Mi-ar fi plăcut să am la dispoziție mai mult timp să mă ocup de această grupă înainte de acest turneu final, dar am avut treabă și cu grupa de 2007, iar când alergi după doi iepuri…De fapt, marele regret al nostru este că nu am reușit mai mult la Gheorghe Ola, unde meritam o medalie mai prețioasă, ținând cont că am fost mai buni decât campioana Luceafărul în meciul direct”, a spus tânărul tehnician, care a preluat-o din mers pe Atletico 2008, alături de Adi Rusu, de la Francisc Tisza.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email