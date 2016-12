Ce spun laureații Galei Sportului Arădean 2016 și reprezentanții lor?

Evenimentul organizat de Primăria Arad nu a reușit să atragă decât doi dintre sportivii din Top 10, conform rezultatelor obținute în 2016. Fiecare dintre ei au fost însă reprezentați de antrenori, președinți sau chiar de rude, cum a fost cazul Danielei Dodean. Câteva dintre gândurile acestora în rândurile de mai jos:

Ionel Oprea – CSM Arad (antrenorul arădean al anului și reprezentant al sportivului anului – Andrei Gag): „Se termină un an extraordinar pentru Andrei Gag, dovadă stând chiar distincțiile de cel mai bun atlet român sau cea de sportivul numărul 1 al Aradului. Să nu uităm că Andrei a stabilit un record naţional de 21,06 metri, iar anul care vine sperăm să-l îmbunătăţească. Cu sigurantă, este posibil acest lucru. Mai este timp până la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice, sperăm sănătatea să-l ajute pentru a cuceri o medalie”.

Cristian Dodean (antrenor tenis de masă CSM Arad și fratele Danei Dodean – locul 2 la Gala Sportului Arădean): „Din punctul ei de vedere, a fost un an foarte bun cu participarea la Jocurile Olimpice, titlul la „europene” la dublu mixt, încă o medalie la dublu fete şi medalii de aur la naţionale. Plus rezultate foarte bune şi la echipa de club. În ceea ce privește echipa CSM-ului de Superligă suntem în grupa valorică 1-4, iar cu echipa de Diviza A încercăm promovarea la anul. Cei mici îşi fac şi ei treaba. Încercăm să ţinem ritmul cât mai ridicat”.

Alin Câmpeanu – preşedinte Şah Club Vados (reprezentant al tânărului Bogdan David, cu premiu special aseară): „Am avut rezultate atât la nivelul copiilor cât şi cel al juniorilor, medalii la campionatele naţionale, la europene şi mondialele de sah scolar, prin Bogdan David, premiat astăzi. Şi cu echipa de seniori la debutul nostru în Superligă, am obţinut, cred eu, un fantastic loc 5, mult mai bine decât ne aşteptam”.

Ovidiu Şerban -, director CSUAV Arad (managerul anului): „Terminăm un an excelent, am obţinut 40 de medalii: 32 naţionale şi 8 internaţionale. Fondul de premiere a fost și el foarte bun. În plus de asta, am reuşit să terminăm complet sala de gimnastică aerobică, am făcut și niște deosebite, targetul fiind secţia de atletism. Avem la ora actuală cinci sportivi, toţi cu rezultate, inclusiv doi arădeni care au realizat că e bine la clubul Universitatea. Noul target este secţia de judo, dupa care urmează canotajul”.

Gheorghe Vaczi, preşedinte Old Boys UTA (despre echipa anului, UTA U19): „Avem viitorul în faţă, aceasta este o generaţie formidabilă care a dovedit şi prin rezultate acest lucru. Sperăm ca în viitorul apropiat să ajungem în Liga 1 tot cu băieţii aceştia şi să facem faţă la un nivel înalt” Magdalena Leszai, fostă antrenoare de tenis de masă (premiu special): „Încă perseverez, vrem să aducem rezultate Aradului cu noi copii, noi selectionaţi. Omul nu are voie să fie mulţumit pe deplin niciodată”.

Aurelia Gabor, antrenor gimnastică de întreţinere (premiu special): „Din totalul de 36 de ani de gimnastică de întreţinere, 25 i-am petrecut în cadrul CSM. Sunt convinsă că am foarte multe de spus în acest domeniu datorită experienţei. Ma pregătesc permanent pentru a veni în folosul celor care vin la sala de gimnastică. Lucrăm cu oameni normali, oameni obişnuiţi, nu sportivi de performanţă, pentru care există un cod care trebuie respectat, acela al sănătăţii semenilor noştri”.

Lucia Mihalache, preşedinte CSM Arad (managerul anului): „În 1985, după o competiţie de juniori, antrenorii mi-au propus să particip direct la senioare, unde din primul an, am câştigat. La fel ca şi atunci şi acum din primul an de director CSM, am câştigat. Să dea Dumnezeu să îmbătrânesc alături de CSM Arad”.

