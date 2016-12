Copil și Tecău numărând fiecare dolar

Horia Tecău şi Marius Copil sunt cei mai buni tenismeni români la dublu, respectiv simplu, însă lucrurile nu au fost întotdeauna tocmai roz pentru cei doi. Prezent miercuri la emisiunea ProSport Live, Copil a dezvăluit o întâmplare inedită petrecută alături de Tecău, într-o perioadă în care componenţii naţionalei de Cupa Davis aveau probleme din punct de vedere financiar.

Marius a declarat că are multe amintiri care îl leagă de Horia, cei doi împărţind bune şi rele de-a lungul timpului. În cadrul rubricii „Totul despre colegii mei”, numărul 132 ATP a rememorat o poveste din anul 2010, atunci când se afla împreună cu Tecău în SUA: „Îmi aduc aminte că eram la Washington, eu în calificări şi Horia pe tablou, şi stăteam amândoi mai prost cu banii. Am decis să mergem la un film. După ce am cerut biletele şi popcornul, s-a ajuns la o sumă de 45 de dolari, şi încă nu luasem băuturile! Ni s-a părut foarte mult, totuşi, 45 de dolari pentru două bilete la film…”

Copil a făcut haz de necaz şi a redat dialogul cu vânzătorul de la cinematograf, spunând că i-au cerut acestuia două pahare atunci când au aflat cât costă o sticlă de apă: „Şi ne întreabă vânzătorul:

-Băi, dar nu vreţi nimic de băut?

-Ba da, o apă.

-6 dolari.

-Ok, atunci dă-ne două pahare”, a fost episodul povestit cu umor de Marius Copil.

FOTO-text: prosport.ro

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email