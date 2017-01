Cordoș a ales o țară exotică în detrimentul UTA-ei: Fundașul de 28 de ani va juca pentru campioana din Maldive

Andrei Cordoș, 28 de ani, a plecat de la ASA Târgu Mureș din cauza problemelor financiare, însă de-a lungul timpului a evoluat și pentru Dinamo. Fundașul a ales să plece acum într-o țară exotică.

Mai exact, fotbalistul va juca la formația Maziya Sports and Recreation, care e campioana din Maldive. Românul a semnat pe un an. Contractul său se încheie în luna noiembrie pentru că acolo sezonul începe primăvara și se termină toamna.

Înainte de a ajunge la o înțelegere cu cei din Maldive, Cordoș a avut o ofertă și de la UTA din liga a doua din România. Transferul a fost intermediat de impresarul Bogdan Apostu. Astfel, Cordoș devine primul român care joacă în prima ligă din Maldive.

„Sunt fericit și aștept cu nerăbdare sa văd cum va fi acolo. Nu cunosc prea multe despre fotbalul de acolo, doar ce am mai citit și eu de când am aflat de oferta asta. Dar este o oportunitate bună pentru mine. Se pot deschide alte uși. Frumos cu siguranță va fi. Nu ma duc acolo la plaja, merg sa joc fotbal. Probabil va fi mai ușor ca în altă parte, să vedem. Nu poate fi un nivel foarte ridicat. Până la urmă merg la echipa campioană, deci nivelul e mai bun. E un campionat micuț cu 8 echipe. Ei acum sunt oarecum în dezvoltare, noi mergem înapoi. Am mare încredere în Bogdan Apostu. Mereu e serios și îți spune cum stă treaba exact. Îți zice direct, nu te ocolește. Sunt bucuros că am ajuns aici. Poate voi continua aici și de la anul. Nu pot da acum un verdict. Oamenii m-au adus aici să joc fotbal chiar dacă e foarte frumos. Nu pentru plajă. Probabil voi vizita în timpul liber. Vreau sa-i mulțumesc și domnului Maior de la Târgu Mureș pentru că m-a lăsat să plec, deși mai aveam contract 6 luni și nu aveam nicio clauză. Le urez bafta celor de la Târgu Mureș și sper să se salveze. Mereu acest club m-a ajutat și nu am cum să nu rămân alături de ei”, a declarat Cordoș pentru GSP.ro.

„Odată cu transferul lui Andrei, deschidem noi orizonturi pentru jucătorii români într-o țară în care fotbaliștii din România nu au pătruns până acum. Mă bucur că am putut să-l ajut. A semnat cu cea mai bună echipă a lor, campioana țării, acolo unde sunt convins că va reuși să se impună”, a menționat Bogdan Apostu, fostul atacant atacant al „Bătrânei Doamne”, pentru aceeași sursă (gsp.ro).

Prin urmare, UTA rămâne pe piață pentru un fundaș central, postura de divizionară secundă, fie ea și cu șanse importante de promovare, nefiind prea atractivă pentru fotbaliștii din Liga 1. Totodată, Benjamin Kuku, jucător luat în calcul de arădeni pentru atac, a dat ASA-ul pentru o altă prim divizionară, FC Botoșani.

