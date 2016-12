Debutanta Gurahonț a câștigat ediția caritabilă a „Cupei Boandi”

Andras Mako a ajuns la a 13-a ediție a „Cupei Boandi” în calitate de organizator și prima la care a avut-o invitată și pe Unirea Gurahonț. Iar „moții” lui Marius Luca nu au făcut doar act de prezență, ci au pus mâna pe trofeu, la Sala de Sport din Satu Nou.

Până acolo, însă, să spunem că în urma partidelor din grupe, configurația finală a acestora au fost: 1. Șimand 9p, 2. Socodor 6p, 3. Șepreuș 3p, 4. Berechiu 0p (Grupa A), respectiv 1. Gurahonț 5p, 2. Cermei 4p, 3. Pilu 4p, Satu Nou 3p (Grupa B). Apoi, în semifinale: Soccodor – Gurahonț 1-1 (2-3 la loviturile de departajare) și Șimand – Cermei 4-0.

Lunca Teuz Cermei avea să ia „bronzul” după o victorie mică (1-0) cu Socodorul, în timp ce în Gurahonțul a defilat în finala cu Șimandul. Unirea a triumfat cu un clar 5-1, doi dintre fotbaliștii săi, Dalian Doța și Florin Șandru, punând mâna pe distincțiile de cel mai bun portar, respectiv golgheterul competiției. „Acum îmi dau seama de ce au insistat cei de la Gurahonț să vină din celălalt capăt al județului la Cupa Boandi, cu tot cu o galerie de vreo 20 de persoane. Au fost cu adevărat supriza plăcută a întrecerii, acum sunt nevoiți să-și apere trofeul la anul”, a menționat Mako despre echipa campioană, ce a evoluat în formula: Dalian Doța, Alexandru Demea, Fabian Bogdan, Andrei Florea, Andrei Gligor, Marius Luca, Flavius Șandru, Florin Rascarache, Răzvan Vesa și Ioan Todea.

În fine, finalista Șoimii Șimand a dat jucătorul turneului, în persoana lui Dani Mărcuș. Valoarea totală premiilor a fost de 500 de lei, bani pe care toți participanții au fost de acord să-i împartă între famiile greu încercate, Șoltezs și Itu. În plus, s-au amplasat și două urne, în care și cei de pe margine au putut contribui cu câte ceva. „La festivitatea de premiere a luat parte și Geanina Șoltezs, soția regretatului Damian Petrișor. Dânsa urma să intre în posesia a 650 de lei, dar 500 de lei i-a donat la rândul ei pentru soția lui Aurelian Itu. A spus că, din păcate, pentru soțul ei nu se mai poate face nimic acum, în timp ce doamna Andreea încă luptă pentru viața ei. Cu ce am mai strâns noi, luni dimineață am depus personal 1000 de lei în contul lui Itu, dorindu-i totodată multă sănătate”, a mai spus Mako.



Revenind la competița în sine, vicepreședintele AJF-ului a mai avut de făcut câteva remarci: „Le mulțumesc tuturor echipelor participante, le promit că atâta timp fi în putere voi organiza această Cupă. Am fost foarte onorat de prezența domnului Adrian Lucaci, președintele AJF-ului, a cărui stare de sănătate nu este foarte bună și totuși a venit 80 de kilometri până la Satu Nou. De asemenea, competiția nu era posibilă fără implicarea arbitrilor Florin Vesa, pe care-l și felicit pentru titlul de cel mai bun asistent al anului 2016, Ciprian Pătroi, Ionuț Ardelean și Leontin Buda. Nu în ultimul rând, țin să le mulțumesc adevăratelor gazde, domnului primar, Tiberiu Haasz și familiei Cernuș”, a încheiat Mako.

