Dorobanțiul se pune pe picioare din primăvară! „Mai bine organizați administrativ, pregătire bună de iarnă și achiziții”

La ce parcurs a avut în ultimele două campionate terminate cu promăvări en-fanfare, e drept în eșaloanele doi și trei județene, era greu de crezut că CS Dorobanți nu se va descurca în Liga 4-a. Are și câteva nume grele în lot, care au jucat în eșaloanele superioare, precum Ciubăncan, Georgiu sau Sas, dar și tineri talentați, ca Darius și Roland Lăsculescu sau Apostol. Lucrurile, însă, nu s-au legat și „alb-negrii” iernează pe ultimul loc, cu doar 5 puncte strânse. Cum privește conducerea clubului această situație ne spune Jozsef Sarusi, omul care capacitează comunitatea din Dorobanți în jurul echipei.

– Domnule Sarusi, se poate spune că cele două campionate foarte bune în Ligile 6 și 5 în aproximativ aceeași formulă v-au adormit puțin simțurile sau pur și simplu nu au existat posibilități de o campanie de achiziții serioasă?

– Răspunsul este puțin mai complex . Pe de-o parte, am dorit să le dăm credit jucătorilor cu care am defilat practic în cele două ligi inferioare, dar să nu uităm că din lotul care a promovat în Liga a 4-a doar doi nu au jucat mai sus de Liga a 5-a. Mă refer la Almasi și Szoke, în timp ce ceilalți, în frunte cu Georgiu și Ciubăncan, au inclusive experinența Diviziei A.

– Care credeți că a fost principala cauză a parcursului slab?

– Într-adevăr, rezultatele din acest tur nu au fost pe măsura așteptărilor noastre. Din păcate, datorită indisponibilităților, antrenorul nu a avut la dispoziție niciodată tot lotul de jucători. Căpitanul echipei, Zsolt Horvath, a lipsit aproape tot turul, Varga nu a putut evolua decât puțin, iar în a doua parte a turului l-am pierdut și pe Darius Lăsculescu. Vastag si Apostol mai mult au stat decat au jucat datorită suspendărilor, iar Miklos a lipsit la mai toate deplasările din cauza problemelor de serviciu. Concluzionând, au fost mereu cel puțin două-trei absențe la fiecare meci. Pe de altă parte, a contat și faptul că ne-am obișnuit cu victoriile ușoare din Liga a 5-a, însă cel mai rău lucru a fost incertitudinea înscrierii în Liga a 4-a. Acest lucru și-a pus amprenta pe pregătirea de vară, care s-a dovedit prea scurtă și, după cum se vede, insuficientă.

– Sunteți echipa ce a avut cei mai mulți jucători eliminați în tur? Care a fost cauza?

– Probabil nervozitatea excesivă pentru lipsa rezultatelor așteptate. Culmea este că în cei trei ani anteriori acestui sezon am avut o singură eliminare. Totodată, considerăm că în multe meciuri nu am fost tratați cu egală masură de către arbitri. Noi am fost sancționati la orice mică abatere, pe când adversarii nu, ceea ce a creat frustrare în rândul jucătorilor. Cireașa erorilor de arbitraj a fost eliminarea juniorului Roland Lăsculescu, căzut la pământ ca urmare a unei lovituri fără minge încasată în ochi rămasă nesancționată. Ceea ce a făcut apoi arbitrul ține de Dosarele X. Asistenta noastră a împins jucătorii adunați ca la teatru, dar, din greșeală, și pe arbitrul de centru pentru a crea spațiu necesar îngrijirii medicale pentru jucătorul nostru. Decizia finală a arbitrului a fost eliminarea lui Lăsculescu…

– Vă gândiți să umblați și la banca tehnică, sau antrenorul a făcut tot ceea ce a ținut de el?

– Îi dăm credit în continuare lui Marius Ciubăncan. Considerăm că este un antrenor bun, problemele noastre nu sunt la nivelul băncii tehnice.

– Totodată, sunteți formația ce are cei mai puțin fotbaliști între 20 și 30 de ani. Ori sunt prea tineri, ori fac parte din categoria celor experimentați…

– Într-adevăr, este poate una din cauza rezultatelor slabe obținute și vom ține cont de ea când vom forma lotul pentru retur.

– Chiar dacă sunteți pe ultimul loc, câțiva dintre jucătorii voștri au atras atenția altor echipe și mă refer în special la frații Lăsculescu și Apostol. Care e politica clubului vis-a-vis de ei?

– Unul dintre motivele pentru care s-au făcut eforturi pentru ca echipa să evolueze în Liga 4-a îi privește chiar pe acești jucători. Doar așa, ei, dar și alții, pot crește din punct de vedere fotbalistic. Ne bucură atenția altor echipe, dar cei trei jucători pomeniți de dumneavoastră au mai fost curtați și în trecut, chiar de la formații de Liga 3-a. De altfel, Darius Lăsculescu și Apostol chiar au jucat cândva în Liga a 3-a, la Vladimirescu.

– Sprijină autoritățile locale sau sponsorii din Dorobanți echipa la nivelul Ligii a 4-a sau și aceasta este una dintre cauze pentru acest ultim loc după turul Ligii a IV-a?

– La Dorobanți situația este atipică. Bugetul echipei este 100 % asigurat de către sponsori și comunitatea de suporteri. Autoritățile locale asigură parte din infrastructură și întreținerea bazei sportive. Într-adevăr, ne-ar ajuta un sprijin efectiv din partea Primăriei.

– Ce este de făcut în această iarnă pentru a pune lucrurile în ordine și a urca în clasament?

– Vom strânge rândurile și, printr-o organizare mai bună la nivel administrativ, coroborată cu o pregătire de iarnă serioasă, precum și cu niste achiziții, sperăm să obține rezultatele mult dorite. Ar fi păcat pentru suporterii inimoși pe care-i avem și pentru baza sportivă ce asigură toate conditiile pentru Liga a 4-a să retrogradăm.

