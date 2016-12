Între prim divizionare județene cu bugete cu cinci zerouri, Socodorul joacă de amorul artei și se descurcă binișor. Crișan: „Grupul unit – atuul nostru”

Într-un sport în care banii înseamnă din ce în ce mai mult, una dintre divizionarele patru arădene nu cunoaște aceste obiceiuri. Dacă tot au promovat în vară, jucătorii Socodorului au decis să-și trăiască visul, știind de la bun început că vor avea aceleași condiții ca și în Liga 5-a. Pe scurt, elevii lui Tibor Darazs nu sunt răsplătiți deloc în bani. Nu au salarii, prime, indemnizații de efort, ci li se mulțumește pentru implicare printr-o masă caldă și o bere după fiecare meci oficial.

Cu toate astea, niciunul dintre fotbaliștii care au desfăcut șampania în luna iunie nu au acceptat oferte de la alte cluburi, preferând…grupul de la Socodor. „La noi lucrurile sunt simple. Suntem legați printr-o prietenie sinceră și dragostea pentru fotbalul din alte vremuri, în care nu se pomenea aproape de bani sau alte avantaje. Pornind de la aceste principii, am format un grup ce și-a dovedit unitatea și valoarea chiar și în prima parte a acestui sezon. Pentru posibilitățile noastre și ca nou promovată, eu zic că locul 11, cu 16 puncte acumulate, e ceva pozitiv pentru Socodor. Poate, la cum am început sezonul, se putea și mai mult, dar – până la urmă – trebuie să ne recunoaștem limitele față de formațiile cu jucători plătiți, deci selectați. Ceea ce regretăm este înfrângerea la scor în derby-ul cu vecinii de la Chișineu Criș, mai ales că mulți jucători se cunoșteau între ei, sunt prieteni și ar fi trebuit să facem o figură mai bună. La celălalt pol, este chiar victoria din prima etapă, 2-1 cu Șimandul, una foarte prețioasă la ce lot au șoimii și prin prisma faptului că era partida noastră de debut în Liga a 4-a”, spune Petrică Crișan, președintele „galben-albaștrilor”.

Într-o formație fără mari individualități, s-au remarcat – totuși – Bogdan Bibarț, golgheterul echipei cu 7 reușite, dar și Ioan Gherheș. Banderola de căpitan l-a obligat pe acesta din urmă ca, pe lângă treaba din teren, să facă și multă muncă logistică pe lângă. „E un băiat de mare caracter, respectat în toată comuna, care s-a ocupat inclusiv de legitimări. E omul bun la toate în echipa noastră. Dar, repet, fără restul băieților, adică grupul, nu am fi avut un an 2016 foarte bun, în opinia noastră. Am readus Socodorul după mulți ani în Liga a 4-a, avem două grupe de juniori, A și D, cu mențiunea că absolut toți sunt din localitate sau împrejurimi. Pe Miron, un mijlocaș talentat chiar vrem să-l promovăm la prima echipă. Eu zic că oferim condiții bunicele de pregătire la baza noastră sportivă, ne vom ocupa din ce în ce mai mult de copii, fiindcă ei sunt viitorul”, a adăugat șeful Socodorului.

În condițiile în care nu poate oferi prime sau salarii, formația de la Graniță e conștientă că-i va fi greu să facă achiziții pentru retur. „Chiar dacă ne-au plecat câțiva jucători importanți în toamnă, toți titulari și mă refer la Noiacă, Manolache și Tulcan, plus Sulea, care – însă – se va întoarce la noi, am rămas cu un lot competitiv. Ni s-a alăturat Molcuț, un fotbalist din Timișoara care s-a integrat rapid în grup și sperăm să revină și Beni Pîslaru din străinătate. Dacă acest lucru se întâmplă, nu cred că mai are rost să umblăm la lot, pentru simplul fapt că l-am aglomera inutil. Dacă tot nu au pretenții financiare, băieții vin la Socodor să joace, e greu să accepte statutul de rezervă. Oricum, obiectivul nostru rămâne salvarea de la retrogradare, iar cu o pregătire bună în iarnă eu zic că îl vom realiza fără mari probleme”, mai crede Crișan.

Socodorul se va întoarce la treabă pe finalul lunii ianuarie, urmând să facă și un cantonament, la Moneasa sau Arieșeni. „Dacă băieții își pot lua concediu mergem mai departe, dacă nu, rămânem în județ. Ca și conducere încercăm să oferim cele mai bune condiții, iar asta înseamnă că intenționăm să atragem sponsori de partea noastră, în așa fel încât într-un viitor apropiat să ne putem plăti și noi jucătorii. Abea apoi ne putem schimba, eventual, obiectivele”, a concluzionat președintele Socodroului.

