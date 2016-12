Jodoka Sântanei medaliați la „naționale”, premiați de autorități

În penultima zi a anului, orașul Sântana și-a premiat judokanii medaliați în anul 2016. Primarul Daniel Tomuța, vicele Cornel Gligor și Cătălin Puia, președintele ACS Unirea Sântana și-au arătat recunoștința prin diplome și o primă în bani față de Roxana Mărgărit (bronz național la Under 11), Bogdan Onețiu (argint național la Under 11) și Alexandru Căbulea, nimeni altul decât campionul național la judo-kata, categoria Under 23.

Cei trei sportivi sunt pregătiți de Anamaria Budiu, cea care este președinta secției de judo a clubului. Fotbalul și handbalul sunt celelalte ramuri sportive ale ACS Unirea Sântana.

