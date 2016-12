Lipova nu bate monedă pe promovare: „Ne mulțumim cu cel mai frumos fotbal din campionat și a treia Cupă a României consecutivă”

Până în etapa a 9-a, Crișul Chișineu Criș și Șoimii Lipova au mers cap la cap la vârful Ligii a 4-a. A urmat meciul direct, de la Zăbrani (casa Lipovei din această toamnă), unde trupa lui „Ole” Roșca s-a impus prin golul lui Modan. Celor trei puncte pierdute atunci li s-au adăugat alte două după remiza de la Pecica, acesta fiind și avansul pentru titlul de campioană de toamnă al Crișului. „În primul rând, trebuie să se înțeleagă că ne bucură acest loc 2, unul ce a lipsit la Lipova demult timp. Din păcate, am pierdut 5 puncte în această toamnă, între care trei acasă, iar asta ne doare puțin. Nu contează că a fost Crișul cea care ne-a bătut, punctele pierdute acasă au aceeași greutate. Apoi, remiza de la Pecica nu o consider neapărat un rezultat negativ, căci ne-a oprit o echipă ce-și revenise față de prima parte a sezonului, mărturie stând și parcursul lor aproape perfect din finalul turului. Știm că se putea mai mult, dar, una peste alta, eu zic că am fost echipa care a practicat cel mai bun fotbal din campionat și asta vrem să reușim și în retur. Repet, obiectivul stagional al echipei este clasarea pe unul dintre locurile 2-5 și recâștigarea Cupei României. Ar fi al treilea trofeu consecutiv, un record frumos la care ținem mult”, spune Radu Pop.

65% șanse pentru Criș

Președintele Lipovei consideră că liderul campionatului are în acest moment prima șansă la câștigarea seriei. „Au avut mai mult noroc în meciurile cu noi, Felnac și Sântana și – poate – mai multă răutate în joc, cam aici s-a făcut diferența în tur. Asta e, Crișul e unde e și are 65% șanse de promovare. Noi, urmăritoarele, împărțim restul procentelor, campionatul se va juca până pe final. Crișul mai are destule deplasări grele, mai joacă și cu noi acasă, e greu de crezut că pot repeta parcursul din tur”, a adăugat Pop.

Vor exista și mutări de trupe în această iarnă, una dintre ele vizându-le chiar pe primele două echipe clasate. Golgheterul „șoimilor”, Florin Gâlcă a semnat deja cu Crișul, după ce și-a luat actele de la gruparea de pe Mureș. „Ne pare rău că unii jucători nu apreciază eforturile care se fac pentru ei. Dar, de acum înainte, fiecare cu drumul lui, noi le urăm baftă și succese tuturor jucătorilor care pleacă de la Lipova”, a mai comentat șeful Lipovei.

Gherghel și Piț – bătuți în cuie

Alți doi „grei” nu au avut un final de tur prea bun, dar conducerea „alb-albaștrilor” nu se gândește să renunțe la ei. „Într-adevăr, Gherghel a greșit în meciul cu Crișul și, poate, a fost jucătorul care s-a sacrificat cel mai mult în acest tur. A evoluat pe orice post a fost folosit, a încercat să-și facă treaba cât mai bine, e un fotbalist valoros pe care contăm și pe mai departe, chiar dorim să-i prelungim contractual. Apoi, Adi Piț rămâne un exemplu în pregătire, iar când intră pe teren e jucătorul care poate face oricând diferența printr-o execuție. Se vede că a jucat mai sus, nu se pune problema să ne despărțim de el. Și-a rezolvat și problemele de ordin personal, rămâne piesă importantă pentru noi”, a ținut să mai puncteze Pop.

De la vară în casă nouă

Lipovanii se pregătesc să se mute în casă nouă de la vară, dar și să lanseze pe orbită două echipe de juniori. „Suntem nerăbdători să ne întoarcem acasă, pe, poate, cel mai cochet stadion al județului. Construcția e începută, lucrările sunt în grafic și eu zic că echipa se va ridica la nivelul noii arene. Și aici nu vorbim doar despre seniori, ci și despre formațiile noastre de juniori, una pregătită de Ion Stoica și cealaltă chiar de Flavius Sabău”, mai susține președintele lipovanilor.



Cantonament la Herculane

Lipovanii sunt în vacanță până la mijlocul lunii ianuarie, după care , mai precis de pe 27 ianuarie până pe 5 februarie au programat un cantonament la Băile Herculane. „Tot ceea ce ne propunem pentru retur este să creștem și mai mult ca și echipă și grup, să jucăm frumos și să atragem lumea lângă noi. Până una alta, aș vrea să le mulțumim tuturor pentru susținere, suporterilor, sponsorilor și în special Primăriei Lipova, pe care sper să o avem ani buni de acum înainte lângă noi, ca și partener. Iar tuturor lipovanilor și arădenilor le urăm Sărbători fericite!”, a încheiat Radu Pop.

